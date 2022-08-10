Хотела разводиться: о семейной жизни зарезанной мужем тагильчанки рассказала ее мать

По словам Елены, матери погибшей Светланы, дочь всегда была тихим, спокойным и неконфликтным ребенком, а также любила животных и природу. Отец не участвовал в воспитании, заботился о Светлане отчим, с которым она была в хороших отношениях. Проживала семья в Верхней Салде.
Елена отметила, что не одобряла выбор избранника дочери, она сразу поняла, что с Никитой будут возникать проблемы. Молодой человек работал неофициально, почти круглосуточно, но денег в семье не было из-за его долгов.
Накануне преступления Светлана написала матери, что очень боится, что супруг с ней что-то сделает. Ранее, чтобы не возникали конфликты, обе женщины удаляли переписку, чтобы Никита ее не видел, однако на этот раз он увидел сообщения.
Также, по словам Елены, Никита не приехал встречать Светлану с сыном из роддома. Когда мама привезла дочь с малышом на съемную квартиру в Екатеринбург, дома оказался бардак. Когда Никите сделали замечание, он устроил скандал, ссылаясь на нехватку времени для уборки из-за работы. В результате пришлось вызывать полицию и уезжать в другую квартиру, пишет Е1.