Хотела разводиться: о семейной жизни зарезанной мужем тагильчанки рассказала ее мать

Также, по словам Елены, Никита не приехал встречать Светлану с сыном из роддома. Когда мама привезла дочь с малышом на съемную квартиру в Екатеринбург, дома оказался бардак. Когда Никите сделали замечание, он устроил скандал, ссылаясь на нехватку времени для уборки из-за работы. В результате пришлось вызывать полицию и уезжать в другую квартиру, пишет Е1.