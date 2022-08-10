TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Хотела разводиться: о семейной жизни зарезанной мужем тагильчанки рассказала ее мать

Хотела разводиться: о семейной жизни зарезанной мужем тагильчанки рассказала ее мать

Сегодня, 18:56
Фото: TagilCity.ru
Мать убитой уроженки Нижнего Тагила Светланы Коптевой рассказала о ее семейной жизни. 19-летнюю молодую маму зарезал супруг в Екатеринбурге, пока их 5-месячный сын спал. Затем мужчина покончил с собой.

По словам Елены, матери погибшей Светланы, дочь всегда была тихим, спокойным и неконфликтным ребенком, а также любила животных и природу. Отец не участвовал в воспитании, заботился о Светлане отчим, с которым она была в хороших отношениях. Проживала семья в Верхней Салде.

Елена отметила, что не одобряла выбор избранника дочери, она сразу поняла, что с Никитой будут возникать проблемы. Молодой человек работал неофициально, почти круглосуточно, но денег в семье не было из-за его долгов.

Накануне преступления Светлана написала матери, что очень боится, что супруг с ней что-то сделает. Ранее, чтобы не возникали конфликты, обе женщины удаляли переписку, чтобы Никита ее не видел, однако на этот раз он увидел сообщения.

Также, по словам Елены, Никита не приехал встречать Светлану с сыном из роддома. Когда мама привезла дочь с малышом на съемную квартиру в Екатеринбург, дома оказался бардак. Когда Никите сделали замечание, он устроил скандал, ссылаясь на нехватку времени для уборки из-за работы. В результате пришлось вызывать полицию и уезжать в другую квартиру, пишет Е1.

Знакомые рассказали о зарезавшем супругу-тагильчанку екатеринбуржце
Узнать подробнее
Читайте также:
Отец убитой мужем 19-летней тагильчанки рассказал об отношениях в семье дочериВ Екатеринбурге мужчина зарезал свою жену и покончил с собойЗарезал и сжег: дело о расправе над свердловчанкой и близнецами направлено в суд
#Евгения Сафина#Криминал#Екатеринбург#Новости УрФО#Смерть#Семья#Ребенок#Убийство#Мать#Самоубийство#Нижний Тагил
Подпишитесь
Превышение диоксида азота в 1,5 раза. Замеры воздуха в Нижнем Тагиле 10 августа
Сегодня, 11:22
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:26
Министр обороны Шойгу прилетит в Нижний Тагил
Генерал армии Сергей Шойгу прилетит в Нижний Тагил и Екатеринбург в ближайшие дни. Предположительно, министр обороны России посетит оборонные заводы.
Сегодня, 12:27
Есть невозможно. Работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую
Вчера, 16:50
Незрячий саундпродюсер из Екатеринбурга играет на саксофоне и поет
Вчера, 21:59
Открытки с рыжим лисенком выпущены в честь 300-летия Нижнего Тагила
Набор открыток с видами города, на фоне которых снят рыжий Лисенок, главный символ Кукольного театра, появился в Нижнем Тагиле.
Сегодня, 16:44