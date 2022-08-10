TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Интернет для бизнеса: «Ростелеком» запустил акцию для компаний к 300-летию города эд

Интернет для бизнеса: «Ростелеком» запустил акцию для компаний к 300-летию города эд

Сегодня, 09:00
Фото: Ростелеком
«Ростелеком» к 300-летию Нижнего Тагила запустил специальную акцию для местных компаний.

Тагильские предприятия смогут полгода пользоваться качественным интернетом на скорости 30 Мбит/с по праздничной цене – 300 рублей в месяц. 

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:

Акция станет подарком ко Дню города для компаний Нижнего Тагила. Стабильная сеть позволит предприятиям передавать большие объемы информации, открывать интернет-магазины, запускать группы в социальных сетях, проводить онлайн-совещания, тем самым повышая конкурентоспособность бизнеса. Готовая инфраструктура, созданная нашей командой в Нижнем Тагиле, позволит в короткие сроки произвести все работы по обеспечению организаций телекоммуникационной инфраструктурой.

После подключения местные компании смогут воспользоваться большим спектром телеком-услуг провайдера. Например, у предприятий появится возможность выбрать «Облачное видеонаблюдение» для безопасности, «Виртуальную АТС» для повышения эффективности бизнес-коммуникаций или телевидение с собственными заставками, чтобы рассказывать клиентам об акциях и предложениях.

Оставить заявку представители предприятий Нижнего Тагила могут по телефону: 8 (3435) 42-04-40. Заполненные формы принимаются до 12 августа включительно. Количество абонентов по акции ограничено, предложение действует только для новых клиентов. 

#Юлия Манькова#Общество#Нижний Тагил#300 лет Нижнему Тагилу
Подпишитесь
Как собрать ребенка в школу и не разориться? Советы многодетных мам из Нижнего Тагила
Вчера, 20:04
«Хоронили напротив дома»: откровения беженки о жизни под обстрелами и дороге в Тагил
Вчера, 09:58
Незрячий саундпродюсер из Екатеринбурга играет на саксофоне и поет
Вчера, 21:59
Есть невозможно. Работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую
Вчера, 16:50
Секрет высоты стелы Трудовой доблести в Тагиле раскрыл Владислав Пинаев
Вчера, 15:42
Ситуацию с катанием на лошадях будут особенно контролировать в День города в Тагиле
Вчера, 16:20