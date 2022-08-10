Интернет для бизнеса: «Ростелеком» запустил акцию для компаний к 300-летию города эд

После подключения местные компании смогут воспользоваться большим спектром телеком-услуг провайдера. Например, у предприятий появится возможность выбрать «Облачное видеонаблюдение» для безопасности, «Виртуальную АТС» для повышения эффективности бизнес-коммуникаций или телевидение с собственными заставками, чтобы рассказывать клиентам об акциях и предложениях.