Книга об однополой любви «Лето в пионерском галстуке» продолжит продаваться в России

В ведомстве объяснили, что книга распространяется согласно действующему законодательству РФ, так как произведение маркировано меткой 18+. Однако РКН отмечает, что понимает страх родителей относительно содержания книги и готов оказать поддержку в отношении ужесточения действующих в России законов, чтобы обезопасить подростков от нежелательных данных.