Книга об однополой любви «Лето в пионерском галстуке» продолжит продаваться в России

В ведомстве объяснили, что книга распространяется согласно действующему законодательству РФ, так как произведение маркировано меткой 18+. Однако РКН отмечает, что понимает страх родителей относительно содержания книги и готов оказать поддержку в отношении ужесточения действующих в России законов, чтобы обезопасить подростков от нежелательных данных.
Роскомнадзор внёс предложение о запрете ЛГБТ-пропаганды среди граждан России всех возрастов, а также вступился за то, чтобы в стране появилось наказание за демонстрацию однополых отношений среди несовершеннолетних. Об этом пишет издание «Известия».
Ранее жительница Нижнего Тагила пожаловалась редакции TagilCity.ru на книги про ЛГБТ-пары.