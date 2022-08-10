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Книга об однополой любви «Лето в пионерском галстуке» продолжит продаваться в России

Книга об однополой любви «Лето в пионерском галстуке» продолжит продаваться в России

Сегодня, 09:42
Фото: 1MI
Роскомнадзор не нашёл нарушений в реализации книги «Лето в пионерском галстуке», сюжет которой строится на однополой любви пионера и вожатого.

В ведомстве объяснили, что книга распространяется согласно действующему законодательству РФ, так как произведение маркировано меткой 18+. Однако РКН отмечает, что понимает страх родителей относительно содержания книги и готов оказать поддержку в отношении ужесточения действующих в России законов, чтобы обезопасить подростков от нежелательных данных.

Роскомнадзор внёс предложение о запрете ЛГБТ-пропаганды среди граждан России всех возрастов, а также вступился за то, чтобы в стране появилось наказание за демонстрацию однополых отношений среди несовершеннолетних. Об этом пишет издание «Известия».

Ранее жительница Нижнего Тагила пожаловалась редакции TagilCity.ru на книги про ЛГБТ-пары.

Книги о ЛГБТ-парах продаются в магазинах Нижнего Тагила
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