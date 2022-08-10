Лес под Верхней Пышмой воспламенился из-за несоблюдения техники безопасности

ЧП произошло вчера, 9 августа. Тушить пламя принялись свыше 20 человек и специальная техника. Воспламенилось около 11 гектаров леса, рассказали в департаменте информационной политики.
Причина воспламенения – нарушение селянами правил безопасности. Угрозы населенным пунктам и жилым домам и прочим постройкам не было.
Одновременно с этим спасатели боролись с лесным пожаром в городском округе Пелым. Пожар спровоцировали сухие грозы.
По данным на 16.00 9 августа в Свердловской области было восемь природных пожаров, шесть из которых оперативно потушили. Работало 170 пожарных и различная техника.