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Лес под Верхней Пышмой воспламенился из-за несоблюдения техники безопасности

Лес под Верхней Пышмой воспламенился из-за несоблюдения техники безопасности

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI
Лес под Верхней Пышмой загорелся. Причина – несоблюдение людьми правил безопасности.

ЧП произошло вчера, 9 августа. Тушить пламя принялись свыше 20 человек и специальная техника. Воспламенилось около 11 гектаров леса, рассказали в департаменте информационной политики.

Причина воспламенения – нарушение селянами правил безопасности. Угрозы населенным пунктам и жилым домам и прочим постройкам не было.

Одновременно с этим спасатели боролись с лесным пожаром в городском округе Пелым. Пожар спровоцировали сухие грозы.

По данным на 16.00 9 августа в Свердловской области было восемь природных пожаров, шесть из которых оперативно потушили. Работало 170 пожарных и различная техника.

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#Елена Озерова#Происшествия#Пожар#Лесной пожар#Природный пожар
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