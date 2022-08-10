Министр обороны Шойгу прилетит в Нижний Тагил

Прошлый визит Шойгу в Свердловскую область был зафиксирован три года назад — в последний летний месяц 2019-го года. Ранее министр проводил встречу с начальством Центрального военного округа в Екатеринбурге, инспектировал связанные с ведомством объекты и совершал визиты в компании оборонного комплекса.