Министр обороны Шойгу прилетит в Нижний Тагил

Глава ведомства посетит два города региона 11-12 августа. Известно, что приезд чиновника не связан с празднованием 300-летия города — у него собственная программа по посещению и контролю работы предприятий. О визите минобороны рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время пресс-конференции, прошедшей 9 августа.
Прошлый визит Шойгу в Свердловскую область был зафиксирован три года назад — в последний летний месяц 2019-го года. Ранее министр проводил встречу с начальством Центрального военного округа в Екатеринбурге, инспектировал связанные с ведомством объекты и совершал визиты в компании оборонного комплекса.