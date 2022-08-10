TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Министр обороны Шойгу прилетит в Нижний Тагил

Министр обороны Шойгу прилетит в Нижний Тагил

Сегодня, 12:27
Фото: Минобороны России
Генерал армии Сергей Шойгу прилетит в Нижний Тагил и Екатеринбург в ближайшие дни. Предположительно, министр обороны России посетит оборонные заводы.

Глава ведомства посетит два города региона 11-12 августа. Известно, что приезд чиновника не связан с празднованием 300-летия города — у него собственная программа по посещению и контролю работы предприятий. О визите минобороны рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время пресс-конференции, прошедшей 9 августа.

Прошлый визит Шойгу в Свердловскую область был зафиксирован три года назад — в последний летний месяц 2019-го года. Ранее министр проводил встречу с начальством Центрального военного округа в Екатеринбурге, инспектировал связанные с ведомством объекты и совершал визиты в компании оборонного комплекса.

Фейерверки, кино под открытым небом и Хабиб. Как Нижний Тагил отметит День города
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Шойгу#Минобороны россии#Минобороны#Визит#Рабочий визит#Политика
Подпишитесь
Как собрать ребенка в школу и не разориться? Советы многодетных мам из Нижнего Тагила
Вчера, 20:04
«Хоронили напротив дома»: откровения беженки о жизни под обстрелами и дороге в Тагил
Вчера, 09:58
Незрячий саундпродюсер из Екатеринбурга играет на саксофоне и поет
Вчера, 21:59
Есть невозможно. Работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую
Вчера, 16:50
Секрет высоты стелы Трудовой доблести в Тагиле раскрыл Владислав Пинаев
Вчера, 15:42
Ситуацию с катанием на лошадях будут особенно контролировать в День города в Тагиле
Вчера, 16:20