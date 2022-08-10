Невыполненные обязательства и вред природе. Крупные арбитражные дела за июль

ООО «Альянс-Ритеил-ЕКБ» в 2021 году было замешано в деле о незаконном выводе средств из оборота торговой сети «Кировский», владельцем которой являются семья Ковпаков. В 2014 году компания стала соучредителем ООО «Прометей», аффилированной с Игорем Ковпаком. Также руководители ООО «Альянс-Ритеил-ЕКБ» связаны с ООО «Продовольственная компания», которая на сегодняшний день является банкротом. Именно через нее, по версии конкурсного управляющего, выводились деньги в пользу ООО «Прометей».