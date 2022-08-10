Невыполненные обязательства и вред природе. Крупные арбитражные дела за июль

Иск на 1,9 млрд рублей подал в Арбитражный суд Свердловской области индивидуальный предприниматель Варлин Шафигуллин. Такую сумму бизнесмен требует с компании в качестве взыскания убытков за пользование земельным участком. Исковое заявление было возвращено истцу из-за несвоевременной уплаты пошлины.
Подобные иски предприниматель подает к ООО «Лев» ежемесячно, начиная с декабря 2020 года. Изначально сумма требований была около 500 млн рублей. С каждым месяцем она становилась все больше и достигла 2 млрд рублей. Помимо этого индивидуальный предприниматель требует освободить земельный участок.
Бенефициаром ООО «Лев» является владелец сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак. Его сын Лев Ковпак — депутат Государственной думы — также владеет долей в компании.
ООО «Элект» просит суд признать незаконной сделку с ООО «Альянс-Ритеил-ЕКБ» на 148 млн рублей и вернуть эти деньги обратно на счет компании. Суд в свою очередь возбудил исковое производство.
ООО «Альянс-Ритеил-ЕКБ» в 2021 году было замешано в деле о незаконном выводе средств из оборота торговой сети «Кировский», владельцем которой являются семья Ковпаков. В 2014 году компания стала соучредителем ООО «Прометей», аффилированной с Игорем Ковпаком. Также руководители ООО «Альянс-Ритеил-ЕКБ» связаны с ООО «Продовольственная компания», которая на сегодняшний день является банкротом. Именно через нее, по версии конкурсного управляющего, выводились деньги в пользу ООО «Прометей».
«Крестьянское хозяйство «Восход» хочет взыскать с индивидуального предпринимателя Алексея Савченко 87 млн рублей в качестве неосновательного обогащения за пользование чужим имуществом. Исковое заявление оставлено судом без движения до устранения в нем недостатков.
Ферма «Крестьянское хозяйство «Восход» занимается разведением крупного рогатого скота. Однако в 2021 году, согласно данным сервиса СПАРК, компания не имела собственных доходов и являлась убыточной.
С иском в арбитражный суд обратился Каменск-Уральский металлургический завод с требованием взыскать с «Объединенной авиастроительной корпорации» из Москвы 60 млн рублей. Такую сумму предприятие требует за неисполнение договора по поставке товаров. Исковое заявление принято к производству.
В ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» входят крупнейшие авиационно-строительные компании России. Указ о создании такого объединения подписал президент РФ Владимир Путин в 2006 году.
Вред, нанесенный окружающей среде, требует возместить Департамент природопользования Владимирской области с ОАО «Уральский капитал». Сумма иска — 40 млн рублей. Исковое заявление принято судом к производству.
ОАО «Уральский капитал» принадлежит тагильскому бизнесмену Евгению Устюжанинову. Во Владимирской области компания имеет производство электросварных труб - «Кольчугинский трубный завода Металлинвест».