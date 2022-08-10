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Ночной пожар на промзоне в Екатеринбурге создал угрозу взрыва

Ночной пожар на промзоне в Екатеринбурге создал угрозу взрыва

Сегодня, 11:34
Фото: «КП-Екатеринбург»
Пожар на промзоне на Сибирском тракте охватил деревянные поддоны рядом с бензовозом и перешёл на ангар. Инцидент зафиксирован в ночное время суток 10 августа в Екатеринбурге, была угроза взрыва. Сообщение огнеборцами зарегистрировано в 02:16.

Недалеко от очага воспламенения был расположен строительный вагончик, внутри которого находилось 10 рабочих. Их эвакуировали вместе с 4 грузовыми транспортными средствами и бензовозом.

В ангаре, который также был охвачен огнём, находилось девять баллонов с газом. Их успели достать сотрудники пожарной службы, однако опасность взрыва сохранялась из-за наличия горючей загрузки. Пожарные работали с расстояния в целях сохранения безопасности.

Пожар удалось локализовать в течение двух часов. Изначально огонь бушевал на территории 300 квадратных метров, но ко времени, когда его удалось ограничить, площадь насчитывала 1000 кв. м. Работа огнеборцев осложнялась низким давлением водопроводной сети и высокой скоростью распространением огня.

Для тушения использовалась высотная техника, беспилотник, 37 человек и 15 единиц спецтехники. Утром пожарные продолжали проливку конструкций. Пострадавших нет, сообщает «КП-Екатеринбург».

Фото: «КП-Екатеринбург»
#Екатеринбург#Пожар#Происшествия#Бензин#Огонь#Пожарные#Анна Варнакина
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