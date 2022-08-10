Ночной пожар на промзоне в Екатеринбурге создал угрозу взрыва

Недалеко от очага воспламенения был расположен строительный вагончик, внутри которого находилось 10 рабочих. Их эвакуировали вместе с 4 грузовыми транспортными средствами и бензовозом.
В ангаре, который также был охвачен огнём, находилось девять баллонов с газом. Их успели достать сотрудники пожарной службы, однако опасность взрыва сохранялась из-за наличия горючей загрузки. Пожарные работали с расстояния в целях сохранения безопасности.
Пожар удалось локализовать в течение двух часов. Изначально огонь бушевал на территории 300 квадратных метров, но ко времени, когда его удалось ограничить, площадь насчитывала 1000 кв. м. Работа огнеборцев осложнялась низким давлением водопроводной сети и высокой скоростью распространением огня.
Для тушения использовалась высотная техника, беспилотник, 37 человек и 15 единиц спецтехники. Утром пожарные продолжали проливку конструкций. Пострадавших нет, сообщает «КП-Екатеринбург».