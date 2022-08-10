Открытки с рыжим лисенком выпущены в честь 300-летия Нижнего Тагила

Для съемок были выбраны локации в центре города - это светомузыкальный фонтан, Лисья гора и башня, старый Демидовский музей-завод, Нижнетагильский пруд, музей ИЗО, памятники архитектуры и другие достопримечательности. Сам Лисенок появился в театре в 2022 году. Он стал символом 300-летия города.