TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Открытки с рыжим лисенком выпущены в честь 300-летия Нижнего Тагила

Открытки с рыжим лисенком выпущены в честь 300-летия Нижнего Тагила

Сегодня, 16:44
Фото: Театр кукол
Набор открыток с видами города, на фоне которых снят рыжий Лисенок, главный символ Кукольного театра, появился в Нижнем Тагиле.

Для съемок были выбраны локации в центре города - это светомузыкальный фонтан, Лисья гора и башня, старый Демидовский музей-завод, Нижнетагильский пруд, музей ИЗО, памятники архитектуры и другие достопримечательности. Сам Лисенок появился в театре в 2022 году. Он стал символом 300-летия города.

По словам полиграфического проект-директора Нижнетагильского театра кукол Татьяны Ткачевой, расположившийся на фото Лисенок станет поздравительным приветом Нижнему Тагилу. Она отметила, что именно Лисья гора вдохновила на выбор талисмана.

Получить открытки можно будет в Театре кукол, когда начнется театральный сезон в сентябре.

Два ретро-трамвая выйдут на линию в день 300-летия Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Министр обороны Шойгу прилетит в Нижний ТагилОгненное шоу, поэзия и GO-GO. Уличный перфоманс пройдет на Вагонке к юбилею ТагилаШоу флайбордов впервые состоится на Тагильском пруду в День города
#Ирина Кирилова#Общество#300 лет Нижнему Тагилу#Нижний Тагил#Театр кукол#Лис#Открытка#Поздравление
Подпишитесь
Превышение диоксида азота в 1,5 раза. Замеры воздуха в Нижнем Тагиле 10 августа
Сегодня, 11:22
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:26
Министр обороны Шойгу прилетит в Нижний Тагил
Генерал армии Сергей Шойгу прилетит в Нижний Тагил и Екатеринбург в ближайшие дни. Предположительно, министр обороны России посетит оборонные заводы.
Сегодня, 12:27
Есть невозможно. Работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую
Вчера, 16:50
Незрячий саундпродюсер из Екатеринбурга играет на саксофоне и поет
Вчера, 21:59