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Подходят к концу работы над Аллеей Славы в Висиме

Подходят к концу работы над Аллеей Славы в Висиме

Сегодня, 10:32
Фото: Вячеслав Малых
В Висиме подходят к концу работы по реконструкции Аллеи Славы. На них выделялось 10,8 миллиона рублей из бюджета ГГО.

Благоустройство на участке от ул. Ленина до ул. Комсомольской в поселке Висим приобретает завершенный вид. На расстоянии шага установлены комфортные скамейки, достаточно урн для мусора. Газоны пока что не обустроены, сообщил на своей странице в социальных сетях депутат ЗакСо от Нижнего Тагила Вячеслав Малых.

Фото: Вячеслав Малых

Реконструкция Аллеи Славы началась в нынешнем 2022 году. Ранее сквер, посвященный памяти разведчика, героя Великой Отечественной войны С. Коровина и других селян, не вернувшихся с фронта, выглядел иначе.

Напомним, что на реконструкцию общественной территории из бюджета ГГО выделялось 10,8 миллиона рублей. Согласно проекту, подрядчик должен уложить асфальт на дорожках, установить тротуары, скамейки из дерева, урны и плитку, восстановить освещение, а также провести озеленение ландшафта.

Фото: Проектная документация
В Висиме реконструируют Аллею Славы за 10,8 миллиона рублей
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#Анна Варнакина#Общество#Благоустройство#Аллея#Парк#Реконструкция#Висим
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