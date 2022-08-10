Подходят к концу работы над Аллеей Славы в Висиме

Благоустройство на участке от ул. Ленина до ул. Комсомольской в поселке Висим приобретает завершенный вид. На расстоянии шага установлены комфортные скамейки, достаточно урн для мусора. Газоны пока что не обустроены, сообщил на своей странице в социальных сетях депутат ЗакСо от Нижнего Тагила Вячеслав Малых.
Реконструкция Аллеи Славы началась в нынешнем 2022 году. Ранее сквер, посвященный памяти разведчика, героя Великой Отечественной войны С. Коровина и других селян, не вернувшихся с фронта, выглядел иначе.
Напомним, что на реконструкцию общественной территории из бюджета ГГО выделялось 10,8 миллиона рублей. Согласно проекту, подрядчик должен уложить асфальт на дорожках, установить тротуары, скамейки из дерева, урны и плитку, восстановить освещение, а также провести озеленение ландшафта.