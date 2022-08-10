TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Проверки столовых в школах Нижнего Тагила проведут с начала осени

Проверки столовых в школах Нижнего Тагила проведут с начала осени

Сегодня, 16:29
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле с начала осени проведут проверки в школьных столовых. Инициатива появилась после того, как в летнем детском лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом произошла вспышка норовируса.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение лично проконтролировать организацию питания в школах, сообщает администрация Нижнего Тагила.

Помимо этого, глава отметил, что до начала нового учебного года осталось лишь три недели. Поэтому вопрос с питанием нужно решать оперативнее.

Иницатива была придумана после того, как в лагере «Баранчинские огоньки» произошла вспышка норовируса у детей.

Напомним, ранее сообщалось, что работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую. Выяснилось, что они недовольны качеством обслуживания и еды в столовой на предприятии, а сотрудники данного общепита – условиями работы.

Читайте также:
Есть невозможно. Работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовуюДевять детей заразились норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Питание#Продукты питания#Детское питание#Дети#Столовая
Подпишитесь
Превышение диоксида азота в 1,5 раза. Замеры воздуха в Нижнем Тагиле 10 августа
Сегодня, 11:22
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:26
Министр обороны Шойгу прилетит в Нижний Тагил
Генерал армии Сергей Шойгу прилетит в Нижний Тагил и Екатеринбург в ближайшие дни. Предположительно, министр обороны России посетит оборонные заводы.
Сегодня, 12:27
Есть невозможно. Работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую
Вчера, 16:50
Незрячий саундпродюсер из Екатеринбурга играет на саксофоне и поет
Вчера, 21:59
Открытки с рыжим лисенком выпущены в честь 300-летия Нижнего Тагила
Набор открыток с видами города, на фоне которых снят рыжий Лисенок, главный символ Кукольного театра, появился в Нижнем Тагиле.
Сегодня, 16:44