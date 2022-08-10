Проверки столовых в школах Нижнего Тагила проведут с начала осени

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение лично проконтролировать организацию питания в школах, сообщает администрация Нижнего Тагила.
Помимо этого, глава отметил, что до начала нового учебного года осталось лишь три недели. Поэтому вопрос с питанием нужно решать оперативнее.
Иницатива была придумана после того, как в лагере «Баранчинские огоньки» произошла вспышка норовируса у детей.
Напомним, ранее сообщалось, что работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую. Выяснилось, что они недовольны качеством обслуживания и еды в столовой на предприятии, а сотрудники данного общепита – условиями работы.