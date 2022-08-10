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Рецидивист в Качканаре убил незнакомца из-за ревности к бывшей девушке

Рецидивист в Качканаре убил незнакомца из-за ревности к бывшей девушке

Сегодня, 16:56
Фото: 1MI
Мужчина 1988 года рождения из Качканара обвиняется в убийстве знакомого своей бывшей девушки. Он приревновал незнакомца.

По версии следствия, больше года обвиняемый проживал с молодой девушкой. С ней он расстался в середине января 2022 года. 

Днем 23 января мужчина несколько раз пытался дозвониться до бывшей девушки, но она не брала трубку. Обвиняемый решил посетить ее. Он отправился в квартиру, где ранее проживал с девушкой и увиел ее на балкне с незнакомым мужчиной. В результате рециливист зашел в помещение и там у него произошел конфликт с пострадавшим переросший в драку. Обвиняемый во время ссоры нанес мужчине не меньше семи  ударов в туловище и шею. От полученных травм пострадаший умер на месте.

Уголовное дело направлено в Качканарский суд. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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