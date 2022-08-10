Рецидивист в Качканаре убил незнакомца из-за ревности к бывшей девушке

Днем 23 января мужчина несколько раз пытался дозвониться до бывшей девушки, но она не брала трубку. Обвиняемый решил посетить ее. Он отправился в квартиру, где ранее проживал с девушкой и увиел ее на балкне с незнакомым мужчиной. В результате рециливист зашел в помещение и там у него произошел конфликт с пострадавшим переросший в драку. Обвиняемый во время ссоры нанес мужчине не меньше семи ударов в туловище и шею. От полученных травм пострадаший умер на месте.