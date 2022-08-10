Тагильчане могут пользоваться Telegram в 2,5 раза быстрее

Отмечается, что Telegram – самый популярный мессенджер в сети МегаФон. На него уже приходится 65% от всего объёма трафика сервисов мгновенного общения. К примеру, за период с начала данного года трафик в Telegram вырос двукратно (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).