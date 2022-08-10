Тагильчане могут пользоваться Telegram в 2,5 раза быстрее

Оператор связи расширил пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером с 400 Гб/сек до 1000 Гб/сек.
Благодаря этому все абоненты смогут оперативнее обмениваться файлами, скачивать фото и видео, а также совершать звонки без каких-либо помех, сообщает пресс-служба МегаФона.
Отмечается, что Telegram – самый популярный мессенджер в сети МегаФон. На него уже приходится 65% от всего объёма трафика сервисов мгновенного общения. К примеру, за период с начала данного года трафик в Telegram вырос двукратно (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).
В Свердловской области доля Telegram в сравнении с Whats App и Viber уже достигла 73%. Чаше всего данным мессенджером свердловчане пользовались в марте.
Больше всего здесь читают новости жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Полевского, Краснотурьинска, Красноуфимска, и ряда других городов Свердловской области.
Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент МегаФона, поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из них абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества, — сказал технический директор оператора связи Алексей Титов.