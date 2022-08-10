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Тагильчане могут пользоваться Telegram в 2,5 раза быстрее

Тагильчане могут пользоваться Telegram в 2,5 раза быстрее

Сегодня, 14:43
Фото: пресс-служба МегаФона
МегаФон увеличил скорость передачи данных в Telegram для жителей Нижнего Тагила.

Оператор связи расширил пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером с 400 Гб/сек до 1000 Гб/сек. 

Благодаря этому все абоненты смогут оперативнее обмениваться файлами, скачивать фото и видео, а также совершать звонки без каких-либо помех, сообщает пресс-служба МегаФона.

Отмечается, что Telegram – самый популярный мессенджер в сети МегаФон. На него уже приходится 65% от всего объёма трафика сервисов мгновенного общения. К примеру, за период с начала данного года трафик в Telegram вырос двукратно (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

В Свердловской области доля Telegram в сравнении с Whats App и Viber уже достигла 73%. Чаше всего данным мессенджером свердловчане пользовались в марте.

Больше всего здесь читают новости жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Полевского, Краснотурьинска, Красноуфимска, и ряда других городов Свердловской области.

Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент МегаФона, поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из них абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества, — сказал технический директор оператора связи Алексей Титов.

 

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО#Мегафон#Интернет#Мобильный интернет#Телеграм-канал
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