Трамваи бесплатно развезут тагильчан после праздничного фейерверка в День города

Также будет организован и дополнительный автотранспорт. От остановок «Кинотеатр Современник» и «Театральная площадь» автобусы отправятся на Гальянку и Рудник III Интернационала через Тагилстрой. На Старатель и Вагонку можно будет добраться от ж/д вокзала. Помимо этого до Дзержинского района от Театральной площади отправятся два дополнительных автобуса.