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Трамваи бесплатно развезут тагильчан после праздничного фейерверка в День города

Трамваи бесплатно развезут тагильчан после праздничного фейерверка в День города

Сегодня, 18:00
Фото: 1MI
График работы трамваев продлен в дни празднования 300-летия Нижнего Тагила. Проезд в них будет бесплатным, по решению главы города Владислава Пинаева. Также будут дополнительно пущен автотранспорт.

С полуночи 13 августа и до 03.00 14 августа проезд в трамваях будет бесплатным. В ночь с субботы на воскресенье маршруты № 3, 12 и 15 развезут тагильчан по районам от остановки «Театр кукол» через 10 минут после салюта.

Также будет организован и дополнительный автотранспорт. От остановок «Кинотеатр Современник» и «Театральная площадь» автобусы отправятся на Гальянку и Рудник III Интернационала через Тагилстрой. На Старатель и Вагонку можно будет добраться от ж/д вокзала. Помимо этого до Дзержинского района от Театральной площади отправятся два дополнительных автобуса.

Также в пресс-службе администрации города отметили, что уличное освещение будет работать до 05.00, а знаковые и исторические объекты украсит иллюминация до того же времени.

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#Евгения Сафина#Транспорт#300 лет Нижнему Тагилу#Нижний Тагил#Трамваи#Салют#Владислав Пинаев#Праздник
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