Туман накрыл Нижний Тагил 10 августа

Posted 10 августа 2022, 05:18
Published 10 августа 2022, 05:18
Modified 10 августа 2022, 05:18
Updated 10 августа 2022, 05:18
Туман распространился на территорию всего Нижнего Тагила. Судя по камерам «Сетей Тагила», природное явление появилось во всех районах города.
Южный ветер очистил в Нижнем Тагиле воздух от смога, который в течение 8 и 9 августа накрыл город. Также снизилась температура воздуха, в среду будет до +27 градусов и пасмурно. Солнце появится после 17 часов, ночью возможен кратковременный дождь.