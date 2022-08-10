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Posted 10 августа 2022, 05:18

Published 10 августа 2022, 05:18

Modified 10 августа 2022, 05:18

Updated 10 августа 2022, 05:18

Туман накрыл Нижний Тагил 10 августа

10 августа 2022, 05:18
Утром 10 августа в Нижнем Тагиле появился туман, также в городе снизилась температура воздуха.

Туман распространился на территорию всего Нижнего Тагила. Судя по камерам «Сетей Тагила», природное явление появилось во всех районах города.

Южный ветер очистил в Нижнем Тагиле воздух от смога, который в течение 8 и 9 августа накрыл город. Также снизилась температура воздуха, в среду будет до +27 градусов и пасмурно. Солнце появится после 17 часов, ночью возможен кратковременный дождь.

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