Туман накрыл Нижний Тагил 10 августа

Южный ветер очистил в Нижнем Тагиле воздух от смога, который в течение 8 и 9 августа накрыл город. Также снизилась температура воздуха, в среду будет до +27 градусов и пасмурно. Солнце появится после 17 часов, ночью возможен кратковременный дождь.