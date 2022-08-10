Виновника ДТП с детьми на ул. Челюскинцев разыскивают в Нижнем Тагиле

ЧП произошло 9 августа примерно в 17:10 рядом с магазином «Триал-спорт». По словам пассажиров одного из автомобилей, в них врезался пьяный водитель на красной иномарке.
У нас в машине было двое маленьких детей (3 года и 6 месяцев), сильно ушиблись, плакали, испугались. Пока мы успокаивали детей, он уехал, - рассказала женщина.
Сейчас пострадавшие разыскивают виновника аварии. С просьбой всех тех, кто видел аварию, связаться с ними она разместила в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Пострадавший автомобиль - Skoda Fabia. А врезалась в него машина марки Chevrolet Lacetti с гос. номером «У567ХА.96». Всех тех, кто что-либо видел, просят позвонить по тел. 47- 70- 01.