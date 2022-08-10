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Виновника ДТП с детьми на ул. Челюскинцев разыскивают в Нижнем Тагиле

Виновника ДТП с детьми на ул. Челюскинцев разыскивают в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:09
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В Нижнем Тагиле водитель автомобиля протаранил машину, в которой находились дети, на улице Челюскинцев, после чего скрылся с места аварии.

ЧП произошло 9 августа примерно в 17:10 рядом с магазином «Триал-спорт». По словам пассажиров одного из автомобилей, в них врезался пьяный водитель на красной иномарке.

У нас в машине было двое маленьких детей (3 года и 6 месяцев), сильно ушиблись, плакали, испугались. Пока мы успокаивали детей, он уехал, - рассказала женщина.

Сейчас пострадавшие разыскивают виновника аварии. С просьбой всех тех, кто видел аварию, связаться с ними она разместила в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Пострадавший автомобиль - Skoda Fabia. А врезалась в него машина марки Chevrolet Lacetti с гос. номером «У567ХА.96». Всех тех, кто что-либо видел, просят позвонить по тел. 47- 70- 01.

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#Елена Озерова#ДТП#Нижний Тагил#ГИБДД#Авария#ДТП с участием детей
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