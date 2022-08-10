TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
За купальник со «Смешариками» суд Чечни наказал жителя Краснотурьинска

За купальник со «Смешариками» суд Чечни наказал жителя Краснотурьинска

Сегодня, 13:44
Фото: 1MI
Арбитражный суд Чеченской республики взыскал с бизнесмена из Краснотурьинска 80 тысяч рублей из-за имущественных прав.

Мужчина продавал купальники, на которых были изображены мультяшные персонажи.

Деньги с бизнесмена взыскали в пользу петербургской фирмы «Мармелад Медиа». Именно этой компании принадлежат права на данных мультяшных персонажей. Об этом сказано в решении суда.

Сумма взысканных средств – 80 тысяч рублей, скопилась из ряда взысканий - по 10 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки: «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Копатыч», «Кар-Карыч», «Совунья» и «Лосяш».

Также после того, как решение вступит в силу, бизнесмен должен будет уничтожить купальники как контрафактный товар.

Читайте также:
За покупку вейпа подростку получила штраф мама из Ирбита
#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Суд#Арбитражный суд#Штраф#Купальник
Подпишитесь
Как собрать ребенка в школу и не разориться? Советы многодетных мам из Нижнего Тагила
Вчера, 20:04
«Хоронили напротив дома»: откровения беженки о жизни под обстрелами и дороге в Тагил
Вчера, 09:58
Незрячий саундпродюсер из Екатеринбурга играет на саксофоне и поет
Вчера, 21:59
Есть невозможно. Работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую
Вчера, 16:50
Секрет высоты стелы Трудовой доблести в Тагиле раскрыл Владислав Пинаев
Вчера, 15:42
Ситуацию с катанием на лошадях будут особенно контролировать в День города в Тагиле
Вчера, 16:20