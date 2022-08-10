За купальник со «Смешариками» суд Чечни наказал жителя Краснотурьинска

Мужчина продавал купальники, на которых были изображены мультяшные персонажи.
Деньги с бизнесмена взыскали в пользу петербургской фирмы «Мармелад Медиа». Именно этой компании принадлежат права на данных мультяшных персонажей. Об этом сказано в решении суда.
Сумма взысканных средств – 80 тысяч рублей, скопилась из ряда взысканий - по 10 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки: «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Копатыч», «Кар-Карыч», «Совунья» и «Лосяш».
Также после того, как решение вступит в силу, бизнесмен должен будет уничтожить купальники как контрафактный товар.