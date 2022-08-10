Завуча лицея в Екатеринбурге понизили в должности после ЛГБТ-танца старшеклассников

Напомним, что скандал случился в начале мая. На состязаниях внутри лицея подростки представили танец-пародию на современные эстрадные клипы. Дискотека была снята на видео. Ролик завирусился в социальных сетях, привлек внимание СМИ и надзорных органов. Люди увидели на кадрах пропаганду ЛГБТ-движения.