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Завуча лицея в Екатеринбурге понизили в должности после ЛГБТ-танца старшеклассников

Завуча лицея в Екатеринбурге понизили в должности после ЛГБТ-танца старшеклассников

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI
Заместителя директора по воспитательной работе МАОУ Лицея №12 в Екатеринбурге Ардашеву Л.В. понизили в должности в результате ЛГБТ-танца старшеклассников, вызвавшего скандал на всероссийском уровне. Ранее завуча хотели уволить, однако позже решили обойтись понижением.

Напомним, что скандал случился в начале мая. На состязаниях внутри лицея подростки представили танец-пародию на современные эстрадные клипы. Дискотека была снята на видео. Ролик завирусился в социальных сетях, привлек внимание СМИ и надзорных органов. Люди увидели на кадрах пропаганду ЛГБТ-движения.

За танец учеников министр образования Свердловской области предлагал уволить директора лицея, однако было решено оставить её на посту.

Мэр Екатеринбурга рассказал журналистам, что принял в отношении Лилии Ардашевой, преподавателя музыки, решение — уволить. Родители просили не увольнять завуча. В итоге её понизили в должности, пишет «КП-Екатеринбург».

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Школьники#Танец#ЛГБТ#ЛГБТ-движение#Учителя#Директор школы
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