Завуча лицея в Екатеринбурге понизили в должности после ЛГБТ-танца старшеклассников

Напомним, что скандал случился в начале мая. На состязаниях внутри лицея подростки представили танец-пародию на современные эстрадные клипы. Дискотека была снята на видео. Ролик завирусился в социальных сетях, привлек внимание СМИ и надзорных органов. Люди увидели на кадрах пропаганду ЛГБТ-движения.
За танец учеников министр образования Свердловской области предлагал уволить директора лицея, однако было решено оставить её на посту.
Мэр Екатеринбурга рассказал журналистам, что принял в отношении Лилии Ардашевой, преподавателя музыки, решение — уволить. Родители просили не увольнять завуча. В итоге её понизили в должности, пишет «КП-Екатеринбург».