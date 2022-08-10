Женщину и ребёнка спасли из горящей квартиры в Екатеринбурге

Огонь уже охватил личные вещи семьи, пока как мать и дитя продолжали оставаться в квартире. На помощь к ним пришли сотрудники пожарной части №97 — Марат Мунипов и Артемий Воробьев. У мужчин был выходной, рядом с местом трагедии они появились по стечению обстоятельств на собственной машине. Борцы с огнём заприметили плотный дым и отправились на помощь. В то время жилплощадь горела открытым пламенем.
Пожарные побежали оповещать граждан о случившемся, призывая покинуть территорию возгорания. Житель дома предположил, что этажом выше могут оставаться люди. Мужчины закрыли рот и нос влажной тканью, через клубы дыма прошли на верхний этаж здания и помогли матери и ребёнку выйти на улицу. Всего из горящей двухэтажки эвакуировалось 12 человек. Никто не пострадал.
Огонь потушен за 30 минут подъехавшей пожарной бригадой. Площадь пожара — 15 кв. м. Огнеборцев Марата Мунипова и Артемия Воробьева рассматривают к представлению награды МЧС России, сообщает ведомство.