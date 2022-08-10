TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Женщину и ребёнка спасли из горящей квартиры в Екатеринбурге

Женщину и ребёнка спасли из горящей квартиры в Екатеринбурге

Сегодня, 13:20
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Женщину и ребёнка спасли из горящей квартиры двухэтажного дома на улице Патриса Лумумбы 5 августа 2022 года в Екатеринбурге.

Огонь уже охватил личные вещи семьи, пока как мать и дитя продолжали оставаться в квартире. На помощь к ним пришли сотрудники пожарной части №97 — Марат Мунипов и Артемий Воробьев. У мужчин был выходной, рядом с местом трагедии они появились по стечению обстоятельств на собственной машине. Борцы с огнём заприметили плотный дым и отправились на помощь. В то время жилплощадь горела открытым пламенем.

Пожарные побежали оповещать граждан о случившемся, призывая покинуть территорию возгорания. Житель дома предположил, что этажом выше могут оставаться люди. Мужчины закрыли рот и нос влажной тканью, через клубы дыма прошли на верхний этаж здания и помогли матери и ребёнку выйти на улицу. Всего из горящей двухэтажки эвакуировалось 12 человек. Никто не пострадал.

Огонь потушен за 30 минут подъехавшей пожарной бригадой. Площадь пожара — 15 кв. м. Огнеборцев Марата Мунипова и Артемия Воробьева рассматривают к представлению награды МЧС России, сообщает ведомство.

17 человек и кота спасли из пожара на ул. Татищева в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Мама#Ребенок#МЧС#Пожарные
Подпишитесь
Как собрать ребенка в школу и не разориться? Советы многодетных мам из Нижнего Тагила
Вчера, 20:04
«Хоронили напротив дома»: откровения беженки о жизни под обстрелами и дороге в Тагил
Вчера, 09:58
Незрячий саундпродюсер из Екатеринбурга играет на саксофоне и поет
Вчера, 21:59
Есть невозможно. Работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую
Вчера, 16:50
Секрет высоты стелы Трудовой доблести в Тагиле раскрыл Владислав Пинаев
Вчера, 15:42
Ситуацию с катанием на лошадях будут особенно контролировать в День города в Тагиле
Вчера, 16:20