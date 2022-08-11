13-летняя девочка из Волгоградской области обвинила отца в изнасиловании и передумала

Судмедэкспертиза установила, что «потерпевшая» — девственница, следов изнасилования на нижнем белье нет, как нет и телесных повреждений. Следователь предположил, что насилие могло происходить и без травм, однако вторая судмедэкспертиза полностью исключила факт сексуального насилия. Тогда девочка призналась, что у них с отцом ничего не было, а «театр» она начала, обидевшись на родителя.