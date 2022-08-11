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13-летняя девочка из Волгоградской области обвинила отца в изнасиловании и передумала

Сегодня, 14:38
Фото: 1MI
13-летняя школьница из Светлоярского района Волгоградской области оговорила своего отца. В момент, когда она передумала, было уже поздно: дело направили в суд. Главе семейства грозит до 20 лет за колючей проволокой.

В отношении задержанного Игоря Волченко возбудили уголовное дело несмотря на опровержения со стороны жены и дочери. Девочка сокрушается по поводу того, что она сделала. Причина, по которой она оговорила папу — тот не пускал её гулять, семья сильно поссорилась. Несовершеннолетняя написала подруге, что не может выйти на улицу из-за того, что Волченко её изнасиловал.

Тем временем подружка отправила скриншот сообщения учителю, та вызвала мать в школу, а после — обратилась в полицию. 29 декабря 2021 года главу семейства задержали.

Судмедэкспертиза установила, что «потерпевшая» — девственница, следов изнасилования на нижнем белье нет, как нет и телесных повреждений. Следователь предположил, что насилие могло происходить и без травм, однако вторая судмедэкспертиза полностью исключила факт сексуального насилия. Тогда девочка призналась, что у них с отцом ничего не было, а «театр» она начала, обидевшись на родителя.

На ближайшем допросе мать убедила дочь признаться в беспочвенных обвинениях. Следователи стали запугивать родительницу, чтобы та не меняла показания: «Не думаете, что супруг выйдет и вас убьет?»

После того, как женщина поняла, что следком будет гнуть свою линию, она обратилась к адвокатам. Позже мать отстранили от дела, а сотрудника органов опеки назначили представителем девочки.

Далее, со слов подростка, на допросах перестали слушать и её, и её мать. Семью не послушали, дело передали в прокуратуру, а в ведомстве подтвердили обвинительное заключение.

По версии следствия, изнасилование совершилось 28 декабря 2021 года. Мужчина якобы смотрел порнографические ролики, а после решил воспользоваться дочерью «с целью удовлетворения сексуального возбуждения». Далее он повалил девочку на диван и совершал насильственные действия, не повлекшие к лишению девственности.

Сейчас дело рассматривает суд. Недавно начались прения сторон. Жена Волченко утверждает, что вся доказательная база обвинения состоит в том, что на трусах мужчины найдены эпителии кожи ребёнка. Женщина говорит, что в этом нет ничего странного, так как вся уборка, стирка и глажка — зона ответственности девочки.

Школьница надеется, что отец вернётся домой, пишет Е1.

#Анна Варнакина#Происшествия#Россия#Суд#Сексуальное насилие#Ребенок#Ложь
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