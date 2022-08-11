89,5 млн выделено на ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле

Капитальный ремонт будет проводиться в главном корпусе ансамбля заводского госпиталя. Здание является памятником культурного наследия. Заказчиком аукциона выступает ГАУЗ «Демидовская городская больница».
Ансамбль заводского госпиталя был построен в 1824–1828 годах по проекту крепостного архитектора Чеботарева. Он состоял из главного двухэтажного корпуса, четырех флигелей и был обнесен каменной оградой с несколькими воротами и входами.
В советское время в здания были проведены водопровод и канализация. Последний раз капремонт объекта проводился в 1965–1975 годах. Строители заменили деревянные конструкции на бетонные, ликвидировали печи, обновили кровлю, а также снесли северо-восточной флигель, в котором раньше размещался старческий приют.
Все работы подрядчику, который выиграет тендер, необходимо окончить в течение 270 дней с момента заключения контракта.
Согласно проектной документации, планируется заменить окна и двери, системы водоснабжения, канализации и вентиляции, электропроводку, обустроить внутренние перегородки, отремонтировать крыльцо, сделать внешнюю и внутреннюю отделку.
Гарантия на капремонт составит 60 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 августа 2022 года.