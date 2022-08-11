89,5 млн выделено на ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле

В советское время в здания были проведены водопровод и канализация. Последний раз капремонт объекта проводился в 1965–1975 годах. Строители заменили деревянные конструкции на бетонные, ликвидировали печи, обновили кровлю, а также снесли северо-восточной флигель, в котором раньше размещался старческий приют.