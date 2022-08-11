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Асфальт кладут на Ленинградском проспекте в Тагиле, а жители видели голого мужчину

Асфальт кладут на Ленинградском проспекте в Тагиле, а жители видели голого мужчину

Сегодня, 19:01
Фото: TagilCity.ru
Началось асфальтирование Ленинградского проспекта в Тагиле в рамках нацпроекта БКД, а голый мужчина был пойман за мастурбацией на детей на улице. Об этих и других новостях за 9 августа читайте в подборке TagilCity.ru.

Журналиcты TagilCity выяснили, есть ли в Нижнем Тагиле ли дефицит популярной газировки Coca-Cola. Санкции против России затронули и рынок газированных напитков. Pepsi и Coca-Cola даже говорили об уходе с российского рынка, а затем превратили это в маркетинговый ход. 

Ищем колу на прилавках в Нижнем Тагиле: есть ли дефицит популярной газировки?
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Смог снова накрыл Нижний Тагил 11 августа. Жители чувствовали неприятный запах, ощущали головную боль и резь в глазах. Фотографии окутанного дымкой города публиковали пользователи в социальных сетях с раннего утра.

Неприятный запах, тошнота, болят глаза: смог снова накрыл Нижний Тагил 11 августа
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Асфальтирование Ленинградского проспекта начато в Нижнем Тагиле. Дорога ремонтируется в рамках нацпроекта БКД. Местные жители сообщили, что строители положили первый слой асфальта на одну сторону дорожного полотна от улицы Юности в сторону улицы Зари.

Асфальтирование Ленинградского проспекта начато в Нижнем Тагиле
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89,5 млн выделено на ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле. Учреждение находится на ул. Горошникова, 37. Капремонт будет проводиться в главном корпусе ансамбля заводского госпиталя. Здание является памятником культурного наследия. 

89,5 млн выделено на ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле
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Жители Нижнего Тагила пожаловались на голого мужчину, который мастурбировал, глядя на детей.  Тагильчане наблюдали его в различных частях Вагонки, в том числе во дворах от УВЗ и вплоть до улицы Калинина.

«Дрочит стоит на детей»: жители Нижнего Тагила пожаловались на голого мужчину
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