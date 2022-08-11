Асфальт кладут на Ленинградском проспекте в Тагиле, а жители видели голого мужчину

Журналиcты TagilCity выяснили, есть ли в Нижнем Тагиле ли дефицит популярной газировки Coca-Cola. Санкции против России затронули и рынок газированных напитков. Pepsi и Coca-Cola даже говорили об уходе с российского рынка, а затем превратили это в маркетинговый ход.