Асфальт кладут на Ленинградском проспекте в Тагиле, а жители видели голого мужчину

Журналиcты TagilCity выяснили, есть ли в Нижнем Тагиле ли дефицит популярной газировки Coca-Cola. Санкции против России затронули и рынок газированных напитков. Pepsi и Coca-Cola даже говорили об уходе с российского рынка, а затем превратили это в маркетинговый ход.
Смог снова накрыл Нижний Тагил 11 августа. Жители чувствовали неприятный запах, ощущали головную боль и резь в глазах. Фотографии окутанного дымкой города публиковали пользователи в социальных сетях с раннего утра.
Асфальтирование Ленинградского проспекта начато в Нижнем Тагиле. Дорога ремонтируется в рамках нацпроекта БКД. Местные жители сообщили, что строители положили первый слой асфальта на одну сторону дорожного полотна от улицы Юности в сторону улицы Зари.
89,5 млн выделено на ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле. Учреждение находится на ул. Горошникова, 37. Капремонт будет проводиться в главном корпусе ансамбля заводского госпиталя. Здание является памятником культурного наследия.
Жители Нижнего Тагила пожаловались на голого мужчину, который мастурбировал, глядя на детей. Тагильчане наблюдали его в различных частях Вагонки, в том числе во дворах от УВЗ и вплоть до улицы Калинина.