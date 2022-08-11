Асфальтирование Ленинградского проспекта начато в Нижнем Тагиле

Местные жители сообщили, что строители положили первый слой асфальта на одну сторону дорожного полотна от улицы Юности в сторону улицы Зари.
10 августа по правой стороне делали две полосы, это была укладка первого слоя асфальта, — рассказала подписчица TagilCity.ru.
Работы на Ленинградском проспекте планируется окончить в конце августа 2022 года. Это один из самых дорогостоящих объектов, ремонтируемых в этом году в рамках нацпроекта БКД. Общая стоимость двух этапов составит более 180 миллионов рублей.
Помимо обустройства дорожного полотна вдоль проспекта будет отремонтировано более 2,6 тысячи метров тротуаров. Также для безопасности дорожного движения на Ленинградском проспекте установят новые светофоры.