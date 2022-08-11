Безопасно ли покупать лекарства через интернет

Возможно, в связи с последним пунктом новым вызовом для фарм-индустрии станет появление в цепочке дистанционной продажи такого участника, как страховая компания. Чтобы покупатель мог купить именно то лекарство, которое ему назначил врач, а не порекомендовали друзья. И знал, что купит то лекарство, которое необходимо для улучшения здоровья, а не назначено по ошибке или личному предпочтению врача.

А пока ждем внедрения электронных рецептов и следим за тем, как доставка лекарств становится частью повседневного шопинга.