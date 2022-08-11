«Бомба» на очистных сооружениях: антитеррористическое учение прошло в Нижнем Тагиле

11 августа сотрудники Западных очистных сооружений «Водоканала-НТ» провели тренировку действий при обнаружении на объекте взрывного устройства. Сначала бойцы ОМОН рассказали ресурсникам о том, как распознать «бомбу» и какие действия предпринять в первые минуты опасной находки. При этом наглядный материал — муляж взрывных устройств — был максимально приближен по внешнему виду к оригиналу.
После теории перешли к практике. «Бомбу» сотрудница очистных сооружений обнаружила на колодце между резервуарами. После чего, как и полагается по инструкции, сообщила о находке начальнику смены, а та в свою очередь — начальнику объекта. Через считаные секунды в здании сработали сигнализация и система голосового оповещения.
Сотрудники у нас обучены. Она тут же прибежала к начальнику объекта, доложила о том, что увидела незнакомый предмет, который не должен находиться на данном месте. Начальник смены отзвонилась начальнику объекта, дальше, согласно программе действий, вызваны все экстренные службы города и началась эвакуация людей, — пояснила инспектор оперативного контроля отдела безопасности Ирина Калинина.
Во время эвакуации специалисты охранного подразделения оцепили территорию вокруг «взрывного устройства» и заблокировали въезд на территорию для транспорта.
Охрана сработала в штатном режиме, согласно инструкции. Были решены вопросы, возникшие у персонала. Действия в целом признаны удовлетворительными, — подытожил начальник отдела безопасности «Водоканал-НТ» Юрий Алышев.
Проверочные мероприятия на жизненно важном объекте организовали при поддержке ветеранской организации ОМОН, добавил председатель общественного совета местной полиции Александр Головихин.
Целью мероприятий была проверка действий персонала при обнаружении взрывных устройств. В ходе учений оценку ставили руководители «Водоканала-НТ». Вообще, учения были направлены на то, чтобы в сложной текущей ситуации в мире подготовить своих сотрудников к возникновению чрезвычайных ситуаций и предотвращению их, — сказал Александр Головихин.
Напомним, с 1 июня этого года Западную систему очистных сооружений охраняют подразделения Росгвардии.