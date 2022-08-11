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«Бомба» на очистных сооружениях: антитеррористическое учение прошло в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:14
Фото: TagilCity.ru
Муляж «бомбы» заложили сегодня на Западных очистных сооружениях, чтобы проверить действия сотрудников при обнаружении взрывного устройства. Учения организовал «Водоканал-НТ» с привлечением представителей ОМОН.

11 августа сотрудники Западных очистных сооружений «Водоканала-НТ» провели тренировку действий при обнаружении на объекте взрывного устройства. Сначала бойцы ОМОН рассказали ресурсникам о том, как распознать «бомбу» и какие действия предпринять в первые минуты опасной находки. При этом наглядный материал — муляж взрывных устройств — был максимально приближен по внешнему виду к оригиналу.

Фото: TagilCity.ru

После теории перешли к практике. «Бомбу» сотрудница очистных сооружений обнаружила на колодце между резервуарами. После чего, как и полагается по инструкции, сообщила о находке начальнику смены, а та в свою очередь — начальнику объекта. Через считаные секунды в здании сработали сигнализация и система голосового оповещения.

Сотрудники у нас обучены. Она тут же прибежала к начальнику объекта, доложила о том, что увидела незнакомый предмет, который не должен находиться на данном месте. Начальник смены отзвонилась начальнику объекта, дальше, согласно программе действий, вызваны все экстренные службы города и началась эвакуация людей, — пояснила инспектор оперативного контроля отдела безопасности Ирина Калинина.
Фото: TagilCity.ru

Во время эвакуации специалисты охранного подразделения оцепили территорию вокруг «взрывного устройства» и заблокировали въезд на территорию для транспорта.

Охрана сработала в штатном режиме, согласно инструкции. Были решены вопросы, возникшие у персонала. Действия в целом признаны удовлетворительными, — подытожил начальник отдела безопасности «Водоканал-НТ» Юрий Алышев.
начальник отдела безопасности Юрий Алышевначальник отдела безопасности Юрий Алышев
Фото: TagilCity.ru

Проверочные мероприятия на жизненно важном объекте организовали при поддержке ветеранской организации ОМОН, добавил председатель общественного совета местной полиции Александр Головихин.

Целью мероприятий была проверка действий персонала при обнаружении взрывных устройств. В ходе учений оценку ставили руководители «Водоканала-НТ». Вообще, учения были направлены на то, чтобы в сложной текущей ситуации в мире подготовить своих сотрудников к возникновению чрезвычайных ситуаций и предотвращению их, — сказал Александр Головихин. 
Александр Головихин
Фото: TagilCity.ru

Напомним, с 1 июня этого года Западную систему очистных сооружений охраняют подразделения Росгвардии.

#Ульяна Савина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Бомба#Минирование#Учения#Водоканал
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