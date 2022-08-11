«Бомба» на очистных сооружениях: антитеррористическое учение прошло в Нижнем Тагиле

После теории перешли к практике. «Бомбу» сотрудница очистных сооружений обнаружила на колодце между резервуарами. После чего, как и полагается по инструкции, сообщила о находке начальнику смены, а та в свою очередь — начальнику объекта. Через считаные секунды в здании сработали сигнализация и система голосового оповещения.