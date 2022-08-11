«Дрочит стоит на детей»: жители Нижнего Тагила пожаловались на голого мужчину

Педофил бродит по улицам Нижнего Тагила

Голый мужчина бродит в Нижнем Тагиле и мастурбирует на детей. Тагильчане наблюдали его в различных частях Вагонки, в том числе во дворах от УВЗ и вплоть до улицы Калинина.

Горожанка Алена А. выложила видео разговора возмущенного тагильчанина с сотрудниками правопорядка. Вот так вот он исполняет. И вы его отпускаете? Парни, вы что, прикалываетесь? — говорит мужчина на видео, опубликованного в сообществе «Черный список Тагила». Люди обратились в полицейский участок, продемонстрировав фотографии человека, который и стал нарушителем общественного спокойствия. А вы знаете, что он дрочит стоит на детей? — заявляет неназванная женщина-оператор. За кадром люди сообщили, что заявление на мужчину уже написано. Его обвиняют в мастурбации на малолетних девочек. Если он что-нибудь сделает, тебя совесть не будет мучить? У меня двое детей, я пересиженный, если я его *** (убью) — вы же меня первого приедете забирать, — продолжает возмущаться неизвестный заявитель. Фото: Черный список Тагила Полицейский сообщил, что буйный тагильчанин будет находиться в полиции, но сколько — он не знает. Родитель, обратившийся к правоохранителям, поставил полицейского перед фактом, что фотографии нарушителя общественного спокойствия планирует отправить властям. Ранее голого мужчину уже видели в городе. Тогда он разгуливал в розовом полотенце. Страшно ходить по улицам. Нужно что то делать? Это же немыслимо. Может нужно больше заявлений? — комментирует видеозапись Елена А. По факту случившегося полиция проводит проверку.