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«Дрочит стоит на детей»: жители Нижнего Тагила пожаловались на голого мужчину

«Дрочит стоит на детей»: жители Нижнего Тагила пожаловались на голого мужчину

Сегодня, 11:47
Фото: Черный список Тагила

Педофил бродит по улицам Нижнего Тагила

Голый мужчина бродит в Нижнем Тагиле и мастурбирует на детей. Тагильчане наблюдали его в различных частях Вагонки, в том числе во дворах от УВЗ и вплоть до улицы Калинина.

Горожанка Алена А. выложила видео разговора возмущенного тагильчанина с сотрудниками правопорядка.

Вот так вот он исполняет. И вы его отпускаете? Парни, вы что, прикалываетесь? — говорит мужчина на видео, опубликованного в сообществе «Черный список Тагила».

Люди обратились в полицейский участок, продемонстрировав фотографии человека, который и стал нарушителем общественного спокойствия.

А вы знаете, что он дрочит стоит на детей? — заявляет неназванная женщина-оператор.

За кадром люди сообщили, что заявление на мужчину уже написано. Его обвиняют в мастурбации на малолетних девочек.

Если он что-нибудь сделает, тебя совесть не будет мучить? У меня двое детей, я пересиженный, если я его *** (убью) — вы же меня первого приедете забирать, — продолжает возмущаться неизвестный заявитель.
Фото: Черный список Тагила

Полицейский сообщил, что буйный тагильчанин будет находиться в полиции, но сколько — он не знает.

Родитель, обратившийся к правоохранителям, поставил полицейского перед фактом, что фотографии нарушителя общественного спокойствия планирует отправить властям.

Ранее голого мужчину уже видели в городе. Тогда он разгуливал в розовом полотенце.

Страшно ходить по улицам. Нужно что то делать? Это же немыслимо. Может нужно больше заявлений? — комментирует видеозапись Елена А.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Полиция#Нарушитель#Педофил#Ребенок#Голый#Эксклюзив
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