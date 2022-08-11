Два ретротрамвая прибыли в Нижний Тагил в честь 300-летия города

В настоящий момент производится их выгрузка. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
Также глава Нижнего Тагила пообещал показать данный транспорт местным жителям уже 12 августа. Напомним, что такие трамваи — это подарок городу на юбилей от властей региона.
Ранее сообщалось, что первыми пассажирами раритетного транспорта станут экс-министр культуры Владимир Мединский и полномочный представитель в УрФО Владимир Якушев.
Трамваи создал УТМ. Делегация планирует проехать на нём по главным улицам города. Первоочередно гостям покажут проекты, созданные к юбилею Нижнего Тагила.