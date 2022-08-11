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Два ретротрамвая прибыли в Нижний Тагил в честь 300-летия города

Сегодня, 13:54
Два ретротрамвая производства «Уралтрансмаша» прибыли в Нижний Тагил 11 августа.

В настоящий момент производится их выгрузка. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

Также глава Нижнего Тагила пообещал показать данный транспорт местным жителям уже 12 августа. Напомним, что такие трамваи — это подарок городу на юбилей от властей региона.

Ранее сообщалось,  что первыми пассажирами раритетного транспорта станут экс-министр культуры Владимир Мединский и полномочный представитель в УрФО Владимир Якушев. 

Трамваи создал УТМ. Делегация планирует проехать на нём по главным улицам города. Первоочередно гостям покажут проекты, созданные к юбилею Нижнего Тагила.

Два ретро-трамвая выйдут на линию в день 300-летия Нижнего Тагила
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