Движение по мосту через Тагильский пруд откроется 12 августа

Ранее сообщалось, что мост через Тагильский пруд будет официальной достопримечательностью города. Подсветка на нем будет работать каждую ночь без выходных. В будние дни она будет работать вместе с уличным освещением. В ночь с пятницы на субботу и субботы на воскресенье режим подсветки будет меняться.