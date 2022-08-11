Движение по мосту через Тагильский пруд откроется 12 августа

Информацию об открытии моста анонсировал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Вечером приглашаю всех посмотреть на архитектурную подсветку. Всем хорошего дня, до завтра, с наступающим юбилеем! — говорит на видео глава города.
Ранее сообщалось, что мост через Тагильский пруд будет официальной достопримечательностью города. Подсветка на нем будет работать каждую ночь без выходных. В будние дни она будет работать вместе с уличным освещением. В ночь с пятницы на субботу и субботы на воскресенье режим подсветки будет меняться.
12 августа на Тагильском мосту состоится торжественное мероприятие по открытию движения. До конца 2022 года подрядчик будет продолжать благоустраивать объект, но без закрытия движения по нему.