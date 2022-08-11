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Интернет от МТС во время забега на Белую гору в Тагиле сделает спортсменов блогерами

Сегодня, 14:09
Фото: 1MI
Мобильный интернет от МТС будет работать во время забега «White peak» на гору Белая в Нижнем Тагиле.

Интернетом отдыхающих обеспечила компания МТС. Сам забег состоится 13 августа в День физкультурника. На месте спортсмены и болельщики смогут вести прямые трансляции.

Отмечается, что базовая станция МТС обеспечивает стабильное покрытие горнолыжных склонов, гостиницы, ресторанного комплекса и всей инфраструктуры данной местности.

Мы установили дополнительное оборудование, что позволит участникам вести стримы и смотреть видео на скорости до 42 Мб/с. Быстрый интернет дополнительно простимулирует развитие популярности этого места, – отметил глава регионального филиала МТС Андрей Елизаров.

А по словам главы управляющей компании ТРК «Гора Белая», местности необходимо такое качество покрытия интернетом, чтобы можно пользоваться соцсетями и мессенджерами, проводить прямые трансляции и так далее.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Забег#МТС#Интернет
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