Интернет от МТС во время забега на Белую гору в Тагиле сделает спортсменов блогерами

Интернетом отдыхающих обеспечила компания МТС. Сам забег состоится 13 августа в День физкультурника. На месте спортсмены и болельщики смогут вести прямые трансляции.
Отмечается, что базовая станция МТС обеспечивает стабильное покрытие горнолыжных склонов, гостиницы, ресторанного комплекса и всей инфраструктуры данной местности.
Мы установили дополнительное оборудование, что позволит участникам вести стримы и смотреть видео на скорости до 42 Мб/с. Быстрый интернет дополнительно простимулирует развитие популярности этого места, – отметил глава регионального филиала МТС Андрей Елизаров.
А по словам главы управляющей компании ТРК «Гора Белая», местности необходимо такое качество покрытия интернетом, чтобы можно пользоваться соцсетями и мессенджерами, проводить прямые трансляции и так далее.