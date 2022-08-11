Бизнес, связанный с индустрией потребления напитков, в озвученном уходе популярных газировок увидел новые возможности. Так, в московской компании уже несколько лет производят различные напитки — тоники, газировки и комбучу («чайный гриб»). Недавно бренд Rawish выпустил напиток, отчасти схожий по вкусу с советским «Байкалом» или современной Coca-Cola.
Продукт планировали создать еще задолго до санкций, рассказали редакции TagilCity.ru в компании-производителе. И там уверены, что потребители смогут переключиться на другие продукты, если Coca-Cola и PepsiCo перестанут поставляться в Россию.
До создания бизнеса основатели 8 лет проработали барменами в столичных и самарских барах. Проблемой уход точно не станет, культура распития колы должна развиваться, никаких новых вкусовых ощущений кола не даёт, будущее — за российскими лимонадами и тониками, — пояснили TagilCity.ru в Rawish.
Еще одним витком развития для своего бизнеса воспринимает ситуацию и владелец бара в Нижнем Тагиле Антон Нургалеев. Обновление коктейльных карт для развлекательных учреждений — явление регулярное, говорит собеседник редакции:
Вообще мы каждый квартал или даже чаще экспериментируем с коктейлями и придумываем их с новыми сочетаниями. Понятно, что это классика — кола и виски, они всегда будут популярны. Но мы стараемся придумывать что-то, где нет колы, где вообще нет стандартных ингредиентов, — поясняет Антон Нургалеев.
Редакция TagilCity.ru побывала в нескольких торговых сетях и проверила, насколько изменился ассортимент. Оказалось, пока что Сoca-Cola и другие продукты этой компании с прилавков магазинов в Нижнем Тагиле не пропали. Но ширина занимаемых рядов действительно уменьшилась: раньше напитки двух компаний занимали гораздо больше места на полках магазинов, стояли в проходах и визуально выделялись своими объемами. Сейчас, чтобы найти товар, в некоторых торговых точках и вовсе приходится постараться.
Но в целом в торговых сетях с газировкой американских брендов перебоев нет: в «Пятерочке» в Дзержинском районе она визуально занимает больше места, чем другие аналогичные напитки. В «Монетке» нам даже попалась отдельная стойка с какой-то акцией. Был на прилавке и напиток, который оформлен в стиле Pepsi — называется он Cool cola.
На одной из заправок редакция нашла Coca Cola на самых продаваемых позициях в холодильнике. По словам мерчандайзера, работающего в тагильских супермаркетах, каждый товар борется за самые выгодные полки. Если товар на уровне глаз — вероятность его продажи повышается. Газировка на заправке оказалась на уровне руки, открывающей холодильник, и в самых первых рядах. Чтобы взять другой товар — те же отечественные лимонады с разными вкусами — придётся открыть холодильник шире. Делать это захочет далеко не каждый — такой вот очевидный маркетинговый ход.
В некоторые города России газировку стали привозить из-за границы: в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде покупателям попадались напитки, произведённые в Казахстане и Киргизии. В Нижнем Тагиле такие бутылки пока не встретились — все изученные редакцией жидкости произведены на заводах в России, например, производства Нижнего Новгорода.
Активно процветает онлайн-торговля этой газировкой: кстати, по сравнению с июлем, в августе некоторые товары в интернете можно заказать по сниженной цене. Хотя попадаются и товары с баснословными прайсами по несколько тысяч за одну бутылку. Стоимость напитков разнится в зависимости от срока годности — в некоторых случаях продавцы заявляют 36 месяцев, а где-то цифра на уровне всего полугода. Онлайн можно заказать колу на Ozon или Wildberries не только отечественного производства, но и из Великобритании, Беларуси и Казахстана.
В сетях быстрого питания в Нижнем Тагиле уже нет Coca-Cola — там продают отечественные напитки.
Однако затариваться впрок или придумывать полное импортозамещение колы в свете последних событий может и не потребоваться. В России уже анонсирована смена названия на Добрый cola. Также название (но не состав) поменяют и другие напитки, ранее пользовавшиеся спросом.
Не испытывает проблем с поставками и тагильский бизнес сферы HoReCa.
Пока у нас обеспечен запас и в самом баре, и с поставщиками. Поэтому до осени или даже дольше колы нам хватит. Такое уже было с «Егермейстером», когда он резко подорожал — мы подобрали другие напитки, — говорит Антон Нургалеев.
Тем не менее, у колы — как и у любого продукта мирового бренда — есть свои фанаты, которые не готовы отказываться от привычного напитка. Среди читателей TagilCity.ru такие люди тоже есть: однако, как показал опрос в нашем паблике, тяжело возможный уход зарубежных брендов воспринимают лишь 5%, еще 15% готовы перейти на отечественную газировку. Почти 30% респондентов не заметили, что с прилавков пропала какие-либо напитки, а еще около 10% в принципе пьют лимонады только отечественного производства. При этом порядка 40% опрошенных подписчиков и вовсе не пьют газировку.