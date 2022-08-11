Тем не менее, у колы — как и у любого продукта мирового бренда — есть свои фанаты, которые не готовы отказываться от привычного напитка. Среди читателей TagilCity.ru такие люди тоже есть: однако, как показал опрос в нашем паблике, тяжело возможный уход зарубежных брендов воспринимают лишь 5%, еще 15% готовы перейти на отечественную газировку. Почти 30% респондентов не заметили, что с прилавков пропала какие-либо напитки, а еще около 10% в принципе пьют лимонады только отечественного производства. При этом порядка 40% опрошенных подписчиков и вовсе не пьют газировку.