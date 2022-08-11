TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Легкоатлетический кросс «За здоровый образ жизни» прошёл в Нижнем Тагиле

Легкоатлетический кросс «За здоровый образ жизни» прошёл в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:50
Фото: Тагильский рабочий
Кросс «За здоровый образ жизни» прошёл в Нижнем Тагиле 10 августа. Больше 50 легкоатлетов приняло в нём участие.

В забеге участвовали сотрудники МВД, ГУФСИН РФ по Свердловской области, ОМОН, Патриотического клуба «Вымпел» и многие другие представители ведомств, а также любые желающие тагильчане.

Глава города Владислав Пинаев торжественно открыл мероприятие. Мэр поздравил спортсменов с наступающим праздником — 300-летием Нижнего Тагила, а также пожелал участникам успешного забега. Кросс проводится больше 15 раз, а традицию его организовывать положил ещё А. Соловьев.

Бегуны преодолели дистанцию в 10 километров со следующими результатами:

  • Евгений Штейников — первое место (34,1 мин.);
  • Виталий Никифоров — второе (34,2 мин.);
  • Владислав Киселёв — «бронза» (36,49 мин.).

По результатам забега высшую ступень пьедестала заняла команда МУ МВД России «Нижнетагильское», «серебро» у ПСО, а третье место — у спортивной школы «Старт», сообщает газета «Тагильский рабочий».

Фейерверки, кино под открытым небом и Хабиб. Как Нижний Тагил отметит День города
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Спорт#300 лет Нижнему Тагилу#Спортсмены#Атлеты#Забег#Владислав Пинаев#Пинаев
Подпишитесь
Фейерверки, кино под открытым небом и Хабиб. Как Нижний Тагил отметит День города
21 июля, 19:28
Ищем колу на прилавках в Нижнем Тагиле: есть ли дефицит популярной газировки?
Сегодня, 08:05
Неприятный запах, тошнота, болят глаза: смог снова накрыл Нижний Тагил 11 августа
Сегодня, 09:27
Тагильчане возмутились поведением вандалов в парке за Юбилейным
Сегодня, 09:12
Трамваи бесплатно развезут тагильчан после праздничного фейерверка в День города
Вчера, 18:00
Невыполненные обязательства и вред природе. Крупные арбитражные дела за июль
Вчера, 19:54