Легкоатлетический кросс «За здоровый образ жизни» прошёл в Нижнем Тагиле

В забеге участвовали сотрудники МВД, ГУФСИН РФ по Свердловской области, ОМОН, Патриотического клуба «Вымпел» и многие другие представители ведомств, а также любые желающие тагильчане.
Глава города Владислав Пинаев торжественно открыл мероприятие. Мэр поздравил спортсменов с наступающим праздником — 300-летием Нижнего Тагила, а также пожелал участникам успешного забега. Кросс проводится больше 15 раз, а традицию его организовывать положил ещё А. Соловьев.
Бегуны преодолели дистанцию в 10 километров со следующими результатами:
По результатам забега высшую ступень пьедестала заняла команда МУ МВД России «Нижнетагильское», «серебро» у ПСО, а третье место — у спортивной школы «Старт», сообщает газета «Тагильский рабочий».