Легкоатлетический кросс «За здоровый образ жизни» прошёл в Нижнем Тагиле

Глава города Владислав Пинаев торжественно открыл мероприятие. Мэр поздравил спортсменов с наступающим праздником — 300-летием Нижнего Тагила, а также пожелал участникам успешного забега. Кросс проводится больше 15 раз, а традицию его организовывать положил ещё А. Соловьев.