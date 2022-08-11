Монета в честь 300-летия Нижнего Тагила представлена в краеведческом музее

Коллекция музея началась с 30-х годов XX века. Она пополняется все эти годы. Передают в музей монеты тагильчане, а некоторые принесены в качестве подарков. Это не единственная монета, которая выпущена в честь Нижнего Тагила. В августе 2021 года появилась серебряная монета номиналом 3 рубля с «Паровозом Черепановых». В 2022 году планируется выпуск 10 рублей в серии «Города трудовой доблести».