Монета в честь 300-летия Нижнего Тагила представлена в краеведческом музее

Серебряная монета из серии «Города» номиналом три рубля выпущена тиражом в 3 тысячи штук, сообщили в пресс-службе администрации города. Она выполнена в технологии proof в монетном дворе в Санкт-Петербурге.
На обороте монеты изображены сторожевая башня на Лисьей горе, здания Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и музея-завода истории развития техники черной металлургии.
Владислав Пинаев поздравил жителей города, которые присутствовали на презентации, а также поблагодарил представителей ЦБ РФ и губернатора региона.
Далеко не каждый город может гордиться именной монетой, на которой навечно запечатлены его достопримечательности и богатая история. Она стала отличным подарком к юбилею Нижнего Тагила, - отметил Владислав Пинаев.
Коллекция музея началась с 30-х годов XX века. Она пополняется все эти годы. Передают в музей монеты тагильчане, а некоторые принесены в качестве подарков. Это не единственная монета, которая выпущена в честь Нижнего Тагила. В августе 2021 года появилась серебряная монета номиналом 3 рубля с «Паровозом Черепановых». В 2022 году планируется выпуск 10 рублей в серии «Города трудовой доблести».