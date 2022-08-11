TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Монета в честь 300-летия Нижнего Тагила представлена в краеведческом музее

Сегодня, 19:08
Экспозиция, на которой тагильчане смогут увидеть памятную монету, посвященную 300-летию города, открылась в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал». В презентации принял участие мэр Владислав Пинаев.

Серебряная монета из серии «Города» номиналом три рубля выпущена тиражом в 3 тысячи штук, сообщили в пресс-службе администрации города. Она выполнена в технологии proof в монетном дворе в Санкт-Петербурге.

На обороте монеты изображены сторожевая башня на Лисьей горе, здания Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и музея-завода истории развития техники черной металлургии.

Владислав Пинаев поздравил жителей города, которые присутствовали на презентации, а также поблагодарил представителей ЦБ РФ и губернатора региона.

Далеко не каждый город может гордиться именной монетой, на которой навечно запечатлены его достопримечательности и богатая история. Она стала отличным подарком к юбилею Нижнего Тагила, - отметил Владислав Пинаев.

Коллекция музея началась с 30-х годов XX века. Она пополняется все эти годы. Передают в музей монеты тагильчане, а некоторые принесены в качестве подарков. Это не единственная монета, которая выпущена в честь Нижнего Тагила. В августе 2021 года появилась серебряная монета номиналом 3 рубля с «Паровозом Черепановых». В 2022 году планируется выпуск 10 рублей в серии «Города трудовой доблести».

Фейерверки, кино под открытым небом и Хабиб. Как Нижний Тагил отметит День города
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#300 лет Нижнему Тагилу#Нижний Тагил#Монета#Презентация#Владислав Пинаев#Музей#Банк
Подпишитесь
Фейерверки, кино под открытым небом и Хабиб. Как Нижний Тагил отметит День города
21 июля, 19:28
Ищем колу на прилавках в Нижнем Тагиле: есть ли дефицит популярной газировки?
Сегодня, 08:05
Неприятный запах, тошнота, болят глаза: смог снова накрыл Нижний Тагил 11 августа
Сегодня, 09:27
Тагильчане возмутились поведением вандалов в парке за Юбилейным
Сегодня, 09:12
Трамваи бесплатно развезут тагильчан после праздничного фейерверка в День города
Вчера, 18:00
Невыполненные обязательства и вред природе. Крупные арбитражные дела за июль
Вчера, 19:54