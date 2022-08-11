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Оператор сделал из видеозаписей Нижнего Тагила заставки к популярным сериалам

Оператор сделал из видеозаписей Нижнего Тагила заставки к популярным сериалам

Сегодня, 11:02
Фото: Александр Мешков
Оператор снял разные локации Нижнего Тагила на видео, а после оформил множество роликов в виде заставок к популярным сериалам.

Александр Мешков опубликовал видеозапись на своей странице «ВКонтакте». Пользователи заприметили в кадрах аллюзии на популярные сериалы. Так, на видео узнали и многосерийный фильм об известном английском сыщике Шерлоке Холмсе, и заставку «Теории большого взрыва», и «Настоящего детектива» с популярным треком «Far from Any Road», и криминальную драму «Во все тяжкие».

Тагильчанам понравилась задумка оператора. Люди оставили множество восторженных отзывов в комментариях.

Вау, это невероятно! За шерлока и теорию большого взрыва отдельный респект, — восхитилась Юлия Ш.

Некоторые даже предложили снимать не только тизеры, но и полные серии в Нижнем Тагиле.

Саша, очень крутые заставки!! Когда приступаем к работе над сериями?))) — спрашивает Светлана Я.

Оператор вкратце рассказал о сложностях съемки видеоролика. Так, труднее всего ему далась заставка из «Шерлока»: облака за Драмтеатром то пролетали не там, где нужно, то их не было вовсе.

Вот это ювелирная работа, как всегда на высоте! Браво, — подытожила тагильчанка.
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