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Осенью из Нижнего Тагила в Качканар запустят электропоезд «Ласточка»

Сегодня, 12:36
Фото: 1MI
Электропоезд «Ласточка» появится в Свердловской области. Он будет передвигаться между Нижним Тагилом и Качканаром.

Власти региона запланировали запустить электропоезд «Ласточка» из Нижнего Тагила в Качканар и обратно с 15 сентября и до середины октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Наряду с подразделениями Свердловской железной дороги согласовывают точную дату запуска пригородных поездов, а также то, по какому графику они будут передвигаться.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев дал задание региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства запустить скоростную электричку в северные города региона, вплоть до Ивделя.

#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Нижний Тагил#Электропоезд#Поезд#Поезда#Пригородный поезд#Евгений Куйвашев
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