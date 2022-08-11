Осенью из Нижнего Тагила в Качканар запустят электропоезд «Ласточка»

Власти региона запланировали запустить электропоезд «Ласточка» из Нижнего Тагила в Качканар и обратно с 15 сентября и до середины октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Наряду с подразделениями Свердловской железной дороги согласовывают точную дату запуска пригородных поездов, а также то, по какому графику они будут передвигаться.
Ранее глава региона Евгений Куйвашев дал задание региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства запустить скоростную электричку в северные города региона, вплоть до Ивделя.