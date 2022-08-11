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Педагога из села Завьяловское в Свердловской области обвинили в изнасиловании

Педагога из села Завьяловское в Свердловской области обвинили в изнасиловании

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI
Учителя английского языка из села Завьяловское в Свердловской области обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней школьницы. Односельчане утверждают, что педагог склонял школьницу к оральному сексу.

Обвиняемого зовут Василий, ему 29 лет. В сфере образования учитель уже 7 лет, он обучает детей в трёх школах села. Ранее не был замечен за совращением несовершеннолетних. Следователи подозревают мужчину в трёх случаях растления в течение нескольких лет.

Мать подозреваемого не верит в случившееся. Она уверяет, что насильственных действий её сын не совершал, а случаи сношения со школьницей были, но давно. Также она сообщает, что следственный комитет не рассказал ей, какие именно рассматриваются доказательства вины.

Известно, что заявление написала бабушка пострадавшей. Ей смутили переписки и фотографии, которые были обнаружены в телефоне у девушки, пишет Е1.

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