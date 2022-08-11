Победители юбилейного конкурса «Молодая семья» объявлены в Нижнем Тагиле

В 2022 году на конкурс заявилось 12 семейных команд, шесть из них прошли испытания во всех четырех этапах. На гала-концерте финалисты показывали лучшие номера. На «Молодой семье» могут участвовать тагильские семьи с детьми, возраст родителей не может превышать 35 лет.