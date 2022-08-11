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Победители юбилейного конкурса «Молодая семья» объявлены в Нижнем Тагиле

Победители юбилейного конкурса «Молодая семья» объявлены в Нижнем Тагиле

Вчера, 20:02
Фото: ГДМ
Подведены итоги 20-го юбилейного конкурса «Молодая семья» в Нижнем Тагиле. Награждение финалистов и гала-концерт состоялись в Городском дворце молодежи.

На мероприятии были приглашены участники конкурса прошлых лет. На финальном мероприятии гости и жюри посмотрели видеоролики прошлых лет, вспомнали, как проходила «Молодая семья» раньше.

В 2022 году на конкурс заявилось 12 семейных команд, шесть из них прошли испытания во всех четырех этапах. На гала-концерте финалисты показывали лучшие номера. На «Молодой семье» могут участвовать тагильские семьи с детьми, возраст родителей не может превышать 35 лет.

В результате в конкурсе уральских ремесел и кулинарном поединке первое место заняла семья Новиковых, а в спортивном конкурсе — Шестаковы. А в творческом конкурсе «Family look» первыми стали Сидоровы.

Поздравить участников и финалистов приехал глава города Владислав Пинаев. Он вручил тагильским семьям дипломы и подарки на память. Также мэр поздравил всех с наступающим 300-летним юбилеем Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: ГДМ
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Семья#Молодая семья#Награждение
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