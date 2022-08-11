Победители юбилейного конкурса «Молодая семья» объявлены в Нижнем Тагиле

На мероприятии были приглашены участники конкурса прошлых лет. На финальном мероприятии гости и жюри посмотрели видеоролики прошлых лет, вспомнали, как проходила «Молодая семья» раньше.
В 2022 году на конкурс заявилось 12 семейных команд, шесть из них прошли испытания во всех четырех этапах. На гала-концерте финалисты показывали лучшие номера. На «Молодой семье» могут участвовать тагильские семьи с детьми, возраст родителей не может превышать 35 лет.
В результате в конкурсе уральских ремесел и кулинарном поединке первое место заняла семья Новиковых, а в спортивном конкурсе — Шестаковы. А в творческом конкурсе «Family look» первыми стали Сидоровы.
Поздравить участников и финалистов приехал глава города Владислав Пинаев. Он вручил тагильским семьям дипломы и подарки на память. Также мэр поздравил всех с наступающим 300-летним юбилеем Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации города.