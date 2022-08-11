Политики и предприниматели не поддержали идею о поправках в закон «О рекламе»

На съезде собрались свыше 500 организаций и компаний из всех российских субъектов. Свыше 300 из них участвовали в мероприятии в режиме онлайн. В заседании участвовали также представители региональных органов власти, члены парламентских фракций и общественники, пишет newizv.ru.
Комментируя скандальный «закон Кирьянова», который негласно назвали по фамилии его автора – члена «Единой Россия» Артема Кирьянова, столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева подчеркнула, что отталкивается от единой позиции российских предпринимателей.
Законопроект, инициированный Кирьяновым, несет реальную угрозу, заявила Минеева. И без того закредитованный отечественный рынок наружки лишится в результате до 90 процентов участников, отметила она. Общая сумма задолженности отрасли на сегодняшний день превышает 15 миллиардов рублей. Своих рабочих мест лишатся в итоге около 150 тысяч граждан страны, предупредила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы.
«В случае принятия документа россияне будут вынуждены покупать и продавать товары через неконтролируемые мессенджеры, - констатировала Минеева. - Принятие законопроекта несет также риск создания искусственной монополии на успешном высокотехнологичном конкурентном рынке».
Тот факт, что в рамках Союза операторов наружной рекламы объединились сотни представителей бизнеса из всех регионов страны, уполномоченный назвала «существенным голосом бизнеса». По словам Минеевой, она занимает сторону предпринимателей и совместно им удастся отстоять свою позицию.
Члены политических партий в свою очередь тоже выразили солидарность с отечественным бизнесом. Принятие предложенной версии законопроекта они назвали недопустимым.
«ЛДПР против этого закона. Грубые подсчеты подсказывают, что потери региональных бюджетов превысят три миллиарда рублей в год начиная с 2023 года, а муниципальных - 4,3 миллиарда рублей в год», - подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, возглавляющий думский комитет по международным делам.
На рассмотрение Госдумы поступило свыше 100 поправок к «Закону Кирьянова». Об этом проинформировал первый замглавы партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев. Авторы изменений для документа – представители интернет-торговли, OZON, «Авито» и АКАР, а также члены Союза операторов наружной рекламы и уполномоченный по правам предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.
Накануне законопроект обсудили на площадке отделения ЕР в Санкт-Петербурге. Парламентарий Михаил Романов сообщил, что положения документа детально изучили городские власти и они указали на то, что многие из них расходятся с действующими в стране правовыми нормами.
Руководитель ФАС РФ Максим Шаскольский недавно направил письмо в комитет по экономической политике. Глава антимонопольного ведомства обратился с просьбой о пролонгации срока изучения поправок на 15 дней. Учитывая тот факт, что документ был принят в очень сжатые сроки, отсутствует соответствующее заключение Правительства РФ, отметил Романов.
«Предварительно, в рамках моих переговоров, ФАС России не поддерживает законопроект, МВД тоже не поддерживает с учетом того, что нарушаются ГОСТы по безопасности дорожного движения. Также есть и противоречия законодательству об охране культурного наследия», - заявил Романов.
Идею о создании единого оператора цифровой рекламы в лице некой частной структуры подверг критике и глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Он акцентировал внимание участников съезда на том, что, если текущий вариант законопроекта примут, произойдет искусственная монополизация успешно развивающегося высокотехнологичного и конкурентного рынка. В конечном счете отрасль попросту деградирует, следует из письма Шадаева на имя руководителя ФАС РФ.
Письмо главы РСПП Александра Шохина, в котором он отразил крайне негативную позицию целого ряда компаний и представителей региональных властей, председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил на имя главы думского комитета по экономической политике Максима Топилина и первого зампреда Госдумы Александра Жукова.
Следует отметить, что «закон Кирьянова» не поддерживают свыше трех десятков российских субъектов. Руководители региональных администраций и члены Заксобраний ранее направили множество писем не только с отрицательными отзывами и вариантами поправок, но даже с требованиями об отзыве монопольного документа. Политики и чиновники настоятельно просят законодателей принять во внимание все позиции, озвученные субъектами РФ.
Таким образом, очевидно, что текущая версия нашумевшего «закона Кирьянова» не устраивает подавляющее большинство участников рынка рекламы. Документом недовольны члены партий и представители органов властей на местах. Они единогласно настаивают на том, что скандальный законопроект необходимо доработать.