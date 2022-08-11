Политики и предприниматели не поддержали идею о поправках в закон «О рекламе»

Законопроект, инициированный Кирьяновым, несет реальную угрозу, заявила Минеева. И без того закредитованный отечественный рынок наружки лишится в результате до 90 процентов участников, отметила она. Общая сумма задолженности отрасли на сегодняшний день превышает 15 миллиардов рублей. Своих рабочих мест лишатся в итоге около 150 тысяч граждан страны, предупредила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы.