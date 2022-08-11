Поссорился с папой: школьник из Екатеринбурга покончил с собой

Подростку было 17 лет. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в полиции.
По данным издания, папа попросил сына прибраться в своей комнате и помыть посуду. Тот высказал, что не желает этого делать, а если его будут заставлять – уйдет к бабушке.
После мужчина вышел из комнаты сына, а когда вновь зашел, увидел его труп. До ЧП семья мальчика характеризовалась как положительная, никаких претензий от правоохранителей к ним не поступало.
Подросток заканчивал школу с хорошими оценками. Конфликтов с одноклассниками у него не было. С отцом он жил с рождения, а с мамой не общался уже восемь лет.