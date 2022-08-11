Природный пожар из-за сухих гроз потушили в Пелыме

Пожар произошел 11 июля, рассказали в департаменте информационной политики региона. 50 человек были задействованы в локализации пожара.
По информации на 10.00 11 августа на Среднем Урале действуют 9 лесных пожаров, из которых 8 уже потушены. Этими работами занимаются десантники-парашютисты.
Вышеуказанный пожар произошел из-за сухих гроз. В настоящий момент пламя тушат в лесах Верхней Пышмы и Пелыма Березовского городского округа, Невьянском, Алапаевском, Новолялинском, Сысертском лесничествах.
Напомним, что в случае пожара нужно звонить по тел. 8 (800)100-94-00, или по единому номеру 112.