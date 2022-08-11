TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Природный пожар из-за сухих гроз потушили в Пелыме

Сегодня, 15:40
Фото: 1MI
Природный пожар потушили спасатели в труднодоступном районе Пелымского городского округа Свердловской области.

Пожар произошел 11 июля, рассказали в департаменте информационной политики региона. 50 человек были задействованы в локализации пожара.

По информации на 10.00 11 августа на Среднем Урале действуют 9 лесных пожаров, из которых 8 уже потушены. Этими работами занимаются десантники-парашютисты. 

Вышеуказанный пожар произошел из-за сухих гроз. В настоящий момент пламя тушат в лесах Верхней Пышмы и Пелыма Березовского городского округа, Невьянском, Алапаевском, Новолялинском, Сысертском лесничествах.

Напомним, что в случае пожара нужно звонить по тел. 8 (800)100-94-00, или по единому номеру 112.

Читайте также:
Женщину и ребёнка спасли из горящей квартиры в Екатеринбурге Ночной пожар на промзоне в Екатеринбурге создал угрозу взрыва
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Пожарные#Спасатели
Подпишитесь
Фейерверки, кино под открытым небом и Хабиб. Как Нижний Тагил отметит День города
21 июля, 19:28
Ищем колу на прилавках в Нижнем Тагиле: есть ли дефицит популярной газировки?
Сегодня, 08:05
Неприятный запах, тошнота, болят глаза: смог снова накрыл Нижний Тагил 11 августа
Сегодня, 09:27
Тагильчане возмутились поведением вандалов в парке за Юбилейным
Сегодня, 09:12
Трамваи бесплатно развезут тагильчан после праздничного фейерверка в День города
Вчера, 18:00
Невыполненные обязательства и вред природе. Крупные арбитражные дела за июль
Вчера, 19:54