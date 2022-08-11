Пьяная мать убила годовалого ребёнка в Екатеринбурге

Все случилось в домовладении, в котором проживала семья. Женщина выпила алкоголь и начала избивать годовалого сына. Первым движением руки преступница сломала ребёнку челюсть. После екатеринбурженка ещё 9 раз ударила малыша в область головы, чем вызвала закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший скончался на месте.