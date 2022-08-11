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Пьяная мать убила годовалого ребёнка в Екатеринбурге

Пьяная мать убила годовалого ребёнка в Екатеринбурге

Сегодня, 12:19
Фото: 1MI
Пьяная мать убила ребёнка 2021 года рождения, нанеся 10 ударов по голове малыша. Инцидент произошёл в первой половине марта 2022 года на улице Колхозников в Екатеринбурге.

Все случилось в домовладении, в котором проживала семья. Женщина выпила алкоголь и начала избивать годовалого сына. Первым движением руки преступница сломала ребёнку челюсть. После екатеринбурженка ещё 9 раз ударила малыша в область головы, чем вызвала закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело женщины, которая нанесла несовместимые с жизнью травмы своему ребёнку, будет рассматривать Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Пьяной матери грозит до 15 лет заключения: её обвиняют по ч. 4 с. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщается в пресс-релизе прокуратуры Свердловской области.

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