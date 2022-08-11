Развитие и тенденции российского сельского хозяйства

Россия также активно занимается развитием органического земледелия. Важность этого направления усиливается в связи с возросшим спросом на органические продукты внутри страны и за рубежом. (Органическое земледелие — это методы ведения сельского хозяйства, которые акцентируют внимание на использовании природных ресурсов и процессов для увеличения продуктивности посевов и животноводства, минимизируя при этом вред для окружающей среды и здоровья человека. Этот подход ставит во главу угла устойчивость и экологическую ответственность.)