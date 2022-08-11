Свердловчанка пыталась продать сына, а Абрамович хотел продать долю в ЕВРАЗ

Bloomberg: российский олигарх Роман Абрамович пытался продать долю в ЕВРАЗ. Миллиардер не может совершить сделку с начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Доля Абрамовича составляла 28,64%.
Карта перекрытия дорог в Нижнем Тагиле на День города 12, 13 и 14 августа. Редакция TagilCity.ru подготовила интерактивную карту перекрытия улиц на время празднования Дня города в Нижнем Тагиле. Например, парковаться 12 августа будет нельзя в центре города после 15 часов и до окончания проведения мероприятий.
Проверки столовых в школах Нижнего Тагила проведут с начала осени. Инициатива появилась после того, как в летнем детском лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом произошла вспышка норовируса. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение лично проконтролировать организацию питания в школах.
Министр обороны Шойгу прилетит в Нижний Тагил. Предположительно, министр обороны России посетит оборонные заводы. Визит запланирован на 11-12 августа. Известно, что приезд чиновника не связан с празднованием 300-летия города.
Свердловчанка пыталась продать своего 7-летнего сына в Екатеринбурге. Она успела взять аванс с потенциальной покупательницы. Цену сыну она обозначила в 300 тысяч рублей. Женщину поймали с поличным во время получения аванса.