Свердловчанка пыталась продать сына, а Абрамович хотел продать долю в ЕВРАЗ

Карта перекрытия дорог в Нижнем Тагиле на День города 12, 13 и 14 августа. Редакция TagilCity.ru подготовила интерактивную карту перекрытия улиц на время празднования Дня города в Нижнем Тагиле. Например, парковаться 12 августа будет нельзя в центре города после 15 часов и до окончания проведения мероприятий.