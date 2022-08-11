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«Святогор» выпустил 10 000 штук молоди стерляди в реку Лозьва в Свердловской области

«Святогор» выпустил 10 000 штук молоди стерляди в реку Лозьва в Свердловской области

Вчера, 21:23
Фото: УГМК
АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) выпустило 10 000 штук молоди стерляди в реку Лозьва в Свердловской области.

Малька царской рыбы отправили на новую территорию жительства в ходе реализации мероприятий по возрождению водных экосистем. На церемонии присутствовали управляющий администрацией Северного управленческого округа Евгений Преин, глава Ивдельского ГО Владимир Михель, уполномоченные АО «Святогор» и мэрии Ивдельского ГО.

Рыб выпустили в рамках проведения охранного проекта живой природы по Соглашению с Правительством Свердловской области.

Компания «Святогор» проводит зарыбление на местах своего присутствия уже 10 лет. Эко-сотрудники во время своей работы восстановили биобаланс в реках Сосьва, Тальтия, Салда, а также озера Светлое.

Юную стерлядь взрастили в цехе ООО «Новая Аквакультура» города Тюмень в нынешнем году. Обь-иртышскую популяцию вырастили в замкнутом цикле.

Участники экоакции отправили рыб в большое плаванье на берегу Лозьвы. Глава Ивдельского ГО Владимир Михель позитивно отозвался об увеличении популяции рыб, а после выразил надежду на то, что стерлядь приживется и даст потомство.

Фото: УГМК
#Анна Варнакина#Свердловская область#Экология#Рыба#Реки#Биология
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