«Святогор» выпустил 10 000 штук молоди стерляди в реку Лозьва в Свердловской области

Малька царской рыбы отправили на новую территорию жительства в ходе реализации мероприятий по возрождению водных экосистем. На церемонии присутствовали управляющий администрацией Северного управленческого округа Евгений Преин, глава Ивдельского ГО Владимир Михель, уполномоченные АО «Святогор» и мэрии Ивдельского ГО.
Рыб выпустили в рамках проведения охранного проекта живой природы по Соглашению с Правительством Свердловской области.
Компания «Святогор» проводит зарыбление на местах своего присутствия уже 10 лет. Эко-сотрудники во время своей работы восстановили биобаланс в реках Сосьва, Тальтия, Салда, а также озера Светлое.
Юную стерлядь взрастили в цехе ООО «Новая Аквакультура» города Тюмень в нынешнем году. Обь-иртышскую популяцию вырастили в замкнутом цикле.
Участники экоакции отправили рыб в большое плаванье на берегу Лозьвы. Глава Ивдельского ГО Владимир Михель позитивно отозвался об увеличении популяции рыб, а после выразил надежду на то, что стерлядь приживется и даст потомство.