Тагильчане возмутились поведением вандалов в парке за Юбилейным

Сколько времени прошло с его открытия и уже сломанные качели и скамьи, поломанные мусорки. Может хватит это терпеть?! — выражает недовольство Ирина К. в сообществе «Черный список Тагила».
Тагильчане предположили, что виновниками сложившейся ситуации стали бесконтрольные дети.
Вот что действительно нужно, так это штрафовать за такое. И не символическими 500 р., а выписать тыс. 30. Вот тогда родители быстро начнут воспитательный процесс, — предлагает Светлана Б.
Горожанка Александра К. поделилась видеозаписью неправильного использования качелей на другой детской площадке Нижнего Тагила. Она рассказала, что замечания делать бессмысленно — юные нарушители огрызаются и не перестают ломать сооружения.
В действительности качели и любые другие постройки на общественных территория должны использоваться совершенно иначе. Служба эксплуатации парка за Юбилейным напоминает, что для разных конструкций есть свои ограничения по весу и возрасту, а также другие пользовательские правила.
8 августа очевидцы сообщили TagilCity.ru о том, что одну из качелей, расположенных в парке, сломали. По состоянию на 10 августа, качель починили.
Люди отмечают, что подобное происходит во множестве городских парков. Например, на Вагонке также отломали деталь качели — сломанную часть убрали. На Пихтовке карусель после вандалов и вовсе пришлось демонтировать.
Юные вандалы портят ранее благоустроенные территории уже не первый сезон. После схода снега весной на общественных пространствах обнаружились множественные недочёты: сломанные конструкции, граффити, пропавшие с баскетбольных колец сетки и многое другое.