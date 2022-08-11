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Тагильчане возмутились поведением вандалов в парке за Юбилейным

Тагильчане возмутились поведением вандалов в парке за Юбилейным

Сегодня, 09:12
Фото: TagilCity.ru
Жители Нижнего Тагила возмущены поведением вандалов в новом парке за Юбилейным. Неизвестные люди ломают скамейки и качели. Пост с жалобой на состояние парка появился в социальных сетях 9 августа.
Сколько времени прошло с его открытия и уже сломанные качели и скамьи, поломанные мусорки. Может хватит это терпеть?! — выражает недовольство Ирина К. в сообществе «Черный список Тагила».
Фото: Черный список Тагила

Тагильчане предположили, что виновниками сложившейся ситуации стали бесконтрольные дети.

Вот что действительно нужно, так это штрафовать за такое. И не символическими 500 р., а выписать тыс. 30. Вот тогда родители быстро начнут воспитательный процесс, — предлагает Светлана Б.

Горожанка Александра К. поделилась видеозаписью неправильного использования качелей на другой детской площадке Нижнего Тагила. Она рассказала, что замечания делать бессмысленно — юные нарушители огрызаются и не перестают ломать сооружения.

В действительности качели и любые другие постройки на общественных территория должны использоваться совершенно иначе. Служба эксплуатации парка за Юбилейным напоминает, что для разных конструкций есть свои ограничения по весу и возрасту, а также другие пользовательские правила.

Фото: TagilCity.ru

8 августа очевидцы сообщили TagilCity.ru о том, что одну из качелей, расположенных в парке, сломали. По состоянию на 10 августа, качель починили.

Фото: TagilCity.ru

Люди отмечают, что подобное происходит во множестве городских парков. Например, на Вагонке также отломали деталь качели — сломанную часть убрали. На Пихтовке карусель после вандалов и вовсе пришлось демонтировать.

Фото: Черный список Тагила

Юные вандалы портят ранее благоустроенные территории уже не первый сезон. После схода снега весной на общественных пространствах обнаружились множественные недочёты: сломанные конструкции, граффити, пропавшие с баскетбольных колец сетки и многое другое. 

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Качели#Парк#Дети#Вандалы#Порча#Порча имущества#Эксклюзив#Видео
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