TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
В Екатеринбурге задержан рецидивист за избиение бывшей сожительницы в Тюмени

В Екатеринбурге задержан рецидивист за избиение бывшей сожительницы в Тюмени

Сегодня, 18:31
Фото: 1MI
Белоруса, который избил бывшую сожительницу на улице, задержали полицейские в Екатеринбурге. Мужчину по имени александр разыскивали пол года.

В ближайшее время обвиняемого планируется этапировать в Тюмень, сообщает 72.RU со ссылкой на адвоката потерпевшей.

Сама потерпевшая рассказывает, что мужчина долгое время угрожал насилием, избивал и вывозил в лес. Она заявила, что в январе 2022 года дважды обращалась с заявлением в полицию за помощью, но мужчину это не остановило. В ситуацию даже вмешивался губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что никто не имеет права избивать другого человека. Особенно, мужчина женщину. Это, по мнению Моора, аморальный поступок. Он пообщался с полицейскими, чтобы они внимательнее следили за делом.

Когда Александр сбежал, то полицейскими была разослана ориентировка. Оказалось, что он уже имеет две судимости за умышленное повреждение имущества и за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Тагильчанин избил подростка из-за оставленного у подъезда мусора
Узнать подробнее
#Криминал#Нижний Тагил#Екатеринбург#Полиция#Задержание#Избиение#Нападение#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Фейерверки, кино под открытым небом и Хабиб. Как Нижний Тагил отметит День города
21 июля, 19:28
Ищем колу на прилавках в Нижнем Тагиле: есть ли дефицит популярной газировки?
Сегодня, 08:05
Неприятный запах, тошнота, болят глаза: смог снова накрыл Нижний Тагил 11 августа
Сегодня, 09:27
Тагильчане возмутились поведением вандалов в парке за Юбилейным
Сегодня, 09:12
Трамваи бесплатно развезут тагильчан после праздничного фейерверка в День города
Вчера, 18:00
Невыполненные обязательства и вред природе. Крупные арбитражные дела за июль
Вчера, 19:54