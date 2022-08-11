В Екатеринбурге задержан рецидивист за избиение бывшей сожительницы в Тюмени

В ближайшее время обвиняемого планируется этапировать в Тюмень, сообщает 72.RU со ссылкой на адвоката потерпевшей.
Сама потерпевшая рассказывает, что мужчина долгое время угрожал насилием, избивал и вывозил в лес. Она заявила, что в январе 2022 года дважды обращалась с заявлением в полицию за помощью, но мужчину это не остановило. В ситуацию даже вмешивался губернатор Тюменской области Александр Моор.
Он отметил, что никто не имеет права избивать другого человека. Особенно, мужчина женщину. Это, по мнению Моора, аморальный поступок. Он пообщался с полицейскими, чтобы они внимательнее следили за делом.
Когда Александр сбежал, то полицейскими была разослана ориентировка. Оказалось, что он уже имеет две судимости за умышленное повреждение имущества и за нарушение неприкосновенности частной жизни.