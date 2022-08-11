В отношении велосипедиста-онаниста в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

Катающимся оказался 35-летний местный житель Иван. Он ранее отбывал срок за наркотические вещества в ИК № 51. Он освободился три года назад, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Он рассказал, что за последний месяц тагильчанин привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство пять раз. Из-за неадекватного поведения полиция направляла мужчину в в медучреждение. Однако отклонений в его поведении врачи не усмотрели и отпустили.
На данный момент, по словам Горелых, мужчина снова находится под стражей. Он обвиняется в угрозе убийством.
Напомним, жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались в полицию на мужчину. По их словам, он катается без трусов на велосипеде, а при детях занимается онанизмом. Родителей поведение тагильчанина возмутило.