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В отношении велосипедиста-онаниста в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

В отношении велосипедиста-онаниста в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

Сегодня, 18:40
Фото: 1MI
Велосипедист, который катался по Вагонке в Нижнем Тагиле без трусов, а также занимался онанизмом при детях, может оказаться в местах лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Катающимся оказался 35-летний местный житель Иван. Он ранее отбывал срок за наркотические вещества в ИК № 51. Он освободился три года назад, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Он рассказал, что за последний месяц тагильчанин привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство пять раз. Из-за неадекватного поведения полиция направляла мужчину в в медучреждение. Однако отклонений в его поведении врачи не усмотрели и отпустили.

На данный момент, по словам Горелых, мужчина снова находится под стражей. Он обвиняется в угрозе убийством.

Напомним, жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались в полицию на мужчину. По их словам, он катается без трусов на велосипеде, а при детях занимается онанизмом. Родителей поведение тагильчанина возмутило.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Нижний Тагил#Полиция#Мужчина#Дети#Нарушение#Арест#Задержание
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