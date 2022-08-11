В отношении велосипедиста-онаниста в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

Он рассказал, что за последний месяц тагильчанин привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство пять раз. Из-за неадекватного поведения полиция направляла мужчину в в медучреждение. Однако отклонений в его поведении врачи не усмотрели и отпустили.