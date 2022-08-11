«Все черное, диван в крови»: мать убитой мужем тагильчанки забрала вещи дочери

По словам Елены, матери Светланы, они приехали в квартиру вместе с родителями Никиты. В жилище не было следов погрома, однако все вокруг было черным, так как следователи брали отпечатки пальцев. На диване осталась кровь, поэтому мебель пришлось выкинуть, предварительно вырезав с обшивки следы преступления. Взамен Елена купила владельцам квартиры новый диван.
Мать убитой девушки отметила, что не нашла в квартире деньги, которые спрятала Светлана. Также, по словам Елены, она дала родителям Никиты пять тысяч рублей на похороны сына. Они сначала отказывались, но потом взяли предложенную сумму, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, трагедия произошла 4 августа в съемной квартире в Екатеринбурге. Предварительно, Никита зарезал Светлану, пока их 5-месячный сын спал, а затем покончил с собой.