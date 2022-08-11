«Все черное, диван в крови»: мать убитой мужем тагильчанки забрала вещи дочери

По словам Елены, матери Светланы, они приехали в квартиру вместе с родителями Никиты. В жилище не было следов погрома, однако все вокруг было черным, так как следователи брали отпечатки пальцев. На диване осталась кровь, поэтому мебель пришлось выкинуть, предварительно вырезав с обшивки следы преступления. Взамен Елена купила владельцам квартиры новый диван.