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«Все черное, диван в крови»: мать убитой мужем тагильчанки забрала вещи дочери

«Все черное, диван в крови»: мать убитой мужем тагильчанки забрала вещи дочери

Сегодня, 17:31
Фото: 1MI
Матери 19-летней уроженки Нижнего Тагила Светланы Коптевой, которую зарезал в Екатеринбурге 24-летний супруг Никита Гусев, разрешили забрать вещи дочери из квартиры, где произошло преступление. Ранее квартира была опечатана.

По словам Елены, матери Светланы, они приехали в квартиру вместе с родителями Никиты. В жилище не было следов погрома, однако все вокруг было черным, так как следователи брали отпечатки пальцев. На диване осталась кровь, поэтому мебель пришлось выкинуть, предварительно вырезав с обшивки следы преступления. Взамен Елена купила владельцам квартиры новый диван.

Мать убитой девушки отметила, что не нашла в квартире деньги, которые спрятала Светлана. Также, по словам Елены, она дала родителям Никиты пять тысяч рублей на похороны сына. Они сначала отказывались, но потом взяли предложенную сумму, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, трагедия произошла 4 августа в съемной квартире в Екатеринбурге. Предварительно, Никита зарезал Светлану, пока их 5-месячный сын спал, а затем покончил с собой.

Фото: Страница Светланы Коптевой "ВКонтакте"
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