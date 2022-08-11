За кражу телефона на ж/д станции тагильчанке грозит до 5 лет тюрьмы

Кража произошла 30 июня. С заявлением в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на станции у нее был украден телефон стоимостью 23 тысячи рублей.
10 августа в результате розыскных мероприятий подозреваемая была задержана сотрудниками транспортной полиции. У злоумышленницы был изъят украденный телефон.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что потерпевшая покупала билеты и оставила мобильное устройство на стойке. Похитительница заметила это, положила свой телефон сверху, а затем забрала оба гаджета.
В отношении тагильчанки возбуждено уголовное дело за кражу, с причинением значительного ущерба, ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил.