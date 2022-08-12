300 лет Нижнему Тагилу. День первый. Текстовая трансляция TagilCity.ru

16.18 Сегодня в 22.00 состоится 3D-mapping шоу возле Драмтеатра. Если вы не можете прийти или не хотите стоять в толпе, смотрите прямой эфир от TagilCity.
15.57 Мы напоминаем, что часть улиц в центре города сегодня станет пешеходной. С 15.00 и до окончания мероприятий, то есть до полуночи, будут закрыты: - улица Горошникова на участке от улицы Уральская до улицы Пархоменко;
- улица Первомайская на участке от проспекта Ленина до дома № 3;
- проспект Строителей на участке от дома № 1А до дома № 31 по проспекту Ленина.
15.20 Сейчас в тагильском цирке идет торжественное собрание в честь 300-летия города. У вас нет приглашения, чтобы попасть туда? Не беда, мы ведем прямую трансляцию.
14.32 13-летний тагильчанин Антон Сачков подарил свою книгу в стиле фэнтези губернатору. Чтобы автору было удобно в ней расписаться, Евгений Куйвашев подставил спину.
Ещё один мост может появится в Нижнем Тагиле. На этот раз пешеходный, соединяющий две «Лагуны». Проект-дизайн представили сегодня почетным гостям, приехавшим на праздник.
14.12 Почетные гости оценили новый парк «Тагильская лагуна-2».
13.37 Строители моста через Тагильский пруд поздравляют город с 300-летним юбилеем!
13.32 Пока гости обкатывают мост, замглавы Егор Копысов и руководитель проекта Вячеслав Назаров награждают строителей почетными грамотами.
13.27 Затем поехали автобусы с журналистами и автомобили чиновников и почетных гостей.
12.25 Первой двинулась колонна самосвалов. Тагильчане кричат «Ура!»
13.21 Губернатор Куйвашев дал команду открыть движение по мосту через Тагильский пруд.
13.20 Мы на мосту через Тагильский пруд, до открытия движения остались считаные минуты.
12.47 Почетные гости присоединились к возложению цветов в память о тагильчанах, трудившихся в тылу в годы ВОВ.
12.45 Ветераны Великой Отечественной войны возложили цветы к стеле «Трудовой доблести».
12.40 От имени экс-министра культуры, советника президента Владимира Мединского к присутствующим обратился начальник департамента по координации вопросов госполитики Администрации президента Владислав Коров:
— Стелы несут в себе высокий смысл, и каждая из них по-своему оригинальна. На каждом из пилонов рассказывается истории города, какой вклад он внес в Великую Победу. Мы получили большое наследство от своих предков. Заслуженное, завоеванное, заработанное и упорными усилиями, в том числе испытаниями и жертвами.
Стела «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле — проект Российского военно-исторического общества (РВИО), которым руководит Мединский.
По мнению председателя ЗакСо Людмилы Бабушкиной, стела станет для гостей и жителей Нижнего Тагила стимулом для каких-либо действий. «Нижний Тагил никогда не подводил, не подводит и не подведёт Россию», — сказала она.
12.30 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул важность объекта для Нижнего Тагила и поздравил горожан с Днём города.
— Сегодня очень знаменательный и торжественный день для всех нас. Сегодня мы, выполняя решение президента, открываем символ борьбы Тагила в годы Великой Отечественной войны. Примечательно, что это происходит в день танкограда Нижнего Тагила. Гости, которые прибывают на автобусах, поездах, на платформе увидят, чем гордится каждый житель Нижнего Тагила. Я очень рад присутствовать сегодня вместе с вами на этом знаменательном событии. Отдельные слова благодарности ветеранам, нашим землякам, которые трудились в годы ВОВ. В любом фронте нужен надежный тыл. Тагил — это город-сила, это город-новатор, это город дружин. Желаю вам здоровья, мирного неба и всего самого доброго, — произнёс губернатор.
12.29 Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил трудовой вклад жителей города в годы Великой Отечественной войны.
— Уважаемые ветераны, дорогие друзья. В соответствии с указом президента мы открываем сегодня стелу символическую стелу посвященную великому городу, городу Нижнему Тагилу. Это город — город-символ нашей Великой Победы. В период Великой Отечественной войны несмотря на то, что на фронт ушли тысячи людей, все продолжили ковать Великую Победу. И она состоялась. А Уральский добровольческий танковый корпус вписан в историю Великой Победы. Я уверен, что будущие поколения города будут соблюдать и нести традиции своих предков. Я желаю всем добра и благополучия, а городу - процветания. С праздником! — сказал Якушев.
12.27 Первым торжественное слово произнёс глава города Владислав Пинаев:
— Я рад приветствовать всех на долгожданном событии, на открытии стелы «Город трудовой доблести», которая сейчас уже сейчас расположена на площади Трудовой доблести. Я хотел бы поблагодарить президента Владимира Путина и всех, кто принимал участие в присвоении городу почетного звания. Сбылась мечта ветеранов многих поколений. Наконец город удостоен столь высокого звания и это происходит в наш 300-летний юбилей. Поздравляю всех со столь значимым событием. Желаю здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
12.19 Открытие стелы началось. На мероприятии присутствуют губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред Владимир Якушев, глава города Владислав Пинаев и другие чиновники.
12.13 Среди почетных гостей - ветераны.
12.10 На открытии присутствуют представители СМИ со всей Свердловской области.
12:01 У стелы уже собрались тагильские кадеты, духовой оркестр и представители городских предприятий.
12:00 Ждем прибытие на «Ласточке» губернатора Евгения Куйвашева, полпреда Владимира Якушева, помощника президента Владимира Мединского и других почетных гостей первого юбилейного дня.
12:00 Вот-вот приедут гости, которые будут открывать знаковые объекты. Первым в череде громких событий по празднованию 300-летия Нижнего Тагила — стела «Город трудовой доблести».
12:00 Мы уже на Площади трудовой доблести! Сегодня команда TagilCity.ru расскажет о важнейших событиях дня и покажет их в прямых эфирах. Корреспонденты и фотографы нашей редакции сегодня — на передовой!