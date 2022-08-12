300 лет Нижнему Тагилу. День первый. Текстовая трансляция TagilCity.ru

— Сегодня очень знаменательный и торжественный день для всех нас. Сегодня мы, выполняя решение президента, открываем символ борьбы Тагила в годы Великой Отечественной войны. Примечательно, что это происходит в день танкограда Нижнего Тагила. Гости, которые прибывают на автобусах, поездах, на платформе увидят, чем гордится каждый житель Нижнего Тагила. Я очень рад присутствовать сегодня вместе с вами на этом знаменательном событии. Отдельные слова благодарности ветеранам, нашим землякам, которые трудились в годы ВОВ. В любом фронте нужен надежный тыл. Тагил — это город-сила, это город-новатор, это город дружин. Желаю вам здоровья, мирного неба и всего самого доброго, — произнёс губернатор.