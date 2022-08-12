3D-mapping шоу показали в Нижнем Тагиле

Исторические факты о том, как появился Нижний Тагил, как трудился на благо государства и его народа, показали с помощью современных технологий в центре города. Редакция TagilCity.ru пообщалась с режиссером шоу из Санкт-Петербурга:
— Мне бы хотелось еще раз поздравить всех тагильчан, это ваш праздник. И наша тема — вклад тагильчан — в историю государства российского — она очень важна. И то что творили в свое время горожане, великие люди — останется в веках. Вот этому посвящено наше шоу, - рассказал Игорь Каиль.
Шоу будет вновь транслироваться в течение двух часов вечером 13 августа. А у создателя этого необычного произведения свои яркие впечатления от Нижнего Тагила:
— Впечатления от Тагила прекрасные! Первый раз прошел по набережной — великолепная набережная! Я очень хочу и желаю, чтобы все больше и больше молодых хороших семей гуляли по этой набережной и восхваляли свой город, а нам придется приезжать в гости и гордиться за вас!
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