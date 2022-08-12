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3D-mapping шоу показали в Нижнем Тагиле

3D-mapping шоу показали в Нижнем Тагиле

Вчера, 22:50
Фото: TagilCity.ru
12 августа в Нижнем Тагиле показали уникальное шоу в честь юбилея города. 300-летняя история продемонстрирована на здании Нижнетагильского драматического театра, повтор шоу пройдет 13 августа с 22 до 24 часов.

Исторические факты о том, как появился Нижний Тагил, как трудился на благо государства и его народа, показали с помощью современных технологий в центре города. Редакция TagilCity.ru пообщалась с режиссером шоу из Санкт-Петербурга:

Мне бы хотелось еще раз поздравить всех тагильчан, это ваш праздник. И наша тема — вклад тагильчан — в историю государства российского — она очень важна. И то что творили в свое время горожане, великие люди — останется в веках. Вот этому посвящено наше шоу, - рассказал Игорь Каиль.

Шоу будет вновь транслироваться в течение двух часов вечером 13 августа. А у создателя этого необычного произведения свои яркие впечатления от Нижнего Тагила:

— Впечатления от Тагила прекрасные! Первый раз прошел по набережной — великолепная набережная! Я очень хочу и желаю, чтобы все больше и больше молодых хороших семей гуляли по этой набережной и восхваляли свой город, а нам придется приезжать в гости и гордиться за вас! 

Для наших читателей и подписчиков мы провели прямой эфир, смотрите его на видео: 

300 лет Нижнему Тагилу. День первый. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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#Нижний Тагил#300 лет Нижнему Тагилу#Свободное время#Шоу#День города#Праздник#3D#Александра Логинова
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