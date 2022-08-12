Беженцы из Донбасса будут работать медиками в Нижнем Тагиле

В Городскую больницу № 1 Нижнего Тагила решили устроиться медсестра, рентгенолаборант и зубной врач, которые прибыли в город в числе вынужденных переселенцев из Украины и ЛДНР. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе медучреждения.
Приступить к работе иностранные специалисты смогут после подтверждения документов через Росздравнадзор либо после прохождения обучения или повышения квалификации в медицинских образовательных учреждениях. Так, рентгенолаборанту перед приемом в Горбольницу № 1 придется освоить дополнительные курсы, а зубному врачу — пройти обучение на гигиениста, чтобы в дальнейшем вести прием в Центре здоровья медучреждения.
— Наша больница заинтересована в квалифицированных кадрах, в том числе из Украины. Мы готовы не только предоставлять беженцам рабочие места, но и помогать с оформлением необходимых документов: консультировать, куда обратиться и какое обучение пройти для дальнейшего трудоустройства. При необходимости взаимодействуем с администрацией города по вопросам предоставления жилья, устройству детей в образовательные учреждения. Иногда даже удаётся помочь в трудоустройстве взрослых членов семьи. В результате взаимодействия удается в короткие сроки решить сразу две задачи: обеспечить работой вынужденных переселенцев и улучшить оказание медицинской помощи тагильчанам, — рассказал редакции TagilCity.ru главврач Горбольницы № 1 Александр Павловских.
Для медучреждения практика приема на работу беженцев далеко не первая. С начала года в ГБ № 1 трудятся два врача из Донецкой народной республики. А сразу после начала спецоперации в ряды медиков вступила 22-летняя медсестра Яна, сбежавшая в Нижний Тагил из зоны боевых действий.
Мы выехали 26 марта на своем автомобиле, ехали пять дней, периодически попадали под обстрелы. У меня был родственник в Екатеринбурге, который подсказал, что в больницу требуются медсестры. Я оформляла документы, затем трудоустроилась, — поделилась с редакцией TagilCity.ru медсестра.
Яна добавила, что условия работы в Городской больнице № 1 значительно лучше, чем в ее родном городе.
Мне здесь больше нравится: коллектив хороший и все лекарства есть. Там люди покупали медикаменты и оплачивали операции за свой счет, а здесь всего достаточно, — поделилась девушка.
Напомним, беженцы из Украины, Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Нижний Тагил в начале июля этого года. Сейчас они проживают на базе отдыха «Соловьиная роща», которая принадлежит «Уралвагонзаводу». 1 августа условия проживания вынужденных переселенцев проверил замгубернатора региона Павел Креков и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
В настоящее время украинским беженцам помогают с оформлением документов, в дальнейшем соцслужбы продолжат оказывать им содействие.