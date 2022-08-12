Беженцы из Донбасса будут работать медиками в Нижнем Тагиле

— Наша больница заинтересована в квалифицированных кадрах, в том числе из Украины. Мы готовы не только предоставлять беженцам рабочие места, но и помогать с оформлением необходимых документов: консультировать, куда обратиться и какое обучение пройти для дальнейшего трудоустройства. При необходимости взаимодействуем с администрацией города по вопросам предоставления жилья, устройству детей в образовательные учреждения. Иногда даже удаётся помочь в трудоустройстве взрослых членов семьи. В результате взаимодействия удается в короткие сроки решить сразу две задачи: обеспечить работой вынужденных переселенцев и улучшить оказание медицинской помощи тагильчанам, — рассказал редакции TagilCity.ru главврач Горбольницы № 1 Александр Павловских.